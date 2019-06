Washingtonban tüntették ki az emberkereskedelem ellen küzdő magyar szakembert, De Coll Ágnest

A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes egyike lett annak a világ minden tájáról származó nyolc kitüntetettnek, akit elismertek az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítéseiért 2019. június 20-án, Washingtonban.

A hírről a Szeretetszolgálat számolt be az MTI-n keresztül.

A 2019-es év Trafficking in Persons Report Hero (kb. Az emberkereskedelemről való tudósítás hőse) elismerést Michael R. Pompeo külügyminisztertől vette át, és jelen volt Ivanka Trump is, az elnök lánya, egyben tanácsadója is.

De Coll Ágnes jelenleg a Szeretetszolgálat 12 főből álló, az emberkereskedelem ellen küzdő irodájának vezetője.

A 444 ebben a cikkében foglalkozott ezzel a küzdelemmel. De Coll Ágnes és két másik szakember megrázó tényeket közölt a Magyarországon szinte nyíltan zajló szexrabszolga-kereskedelemről, amely leginkább a kiskorúakat sújtja.

A Szeretetszolgálat közleménye így folytatódik:

„A Szeretetszolgálatnak a történtek a 2003 óta folyó emberkereskedelem elleni küzdelem komoly elismerését jelentik. Az áldozatokat többféle módon zsákmányolják ki, a férfiakat kényszermunkával, a gyerekeket koldulással, a nőket prostitúcióra való kényszerítéssel. A szervezet 15 éve titkos, védett házakat üzemeltet és azóta mintegy 1500 áldozatnak nyújtott segítséget. A Szeretetszolgálat együttműködik a kormányzati szervekkel és a külföldi partnerekkel, közös akciókban vesz részt a rendőrséggel az áldozatok kimenekítésének érdekében. Nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és külön programja van a veszélyeztetett, áldozattá vált gyermekekért. De Coll Ágnes nemzetközi partnerhálózatot épített ki. ”

„A küzdelem társadalmi felelősség, legyünk éberek, tudjunk arról, van megoldás, senkit sem hagyunk segítség nélkül” - mondta.