Zelenszkij elnökként is a tévésorozata forgatókönyve szerint szerepel

Vologyimir Zenelszkijt úgy választották tavasszal Ukrajna elnökének, hogy előtte egy tévésorozatban Ukrajna elnökét játszotta.

Most, hogy tényleg hivatalba lépett, élőben folytatja a műsort, például ismét olyan videókat hoz nyilvánosságra, aminek a főcíme megegyezik a sorozatéval, és mindig az van kiírva az elejére, ami a műsor címe is volt: A nép szolgája. (Ez a neve az új pártjának is, ami az őszi választáson indul először.)

A legutóbbi videójában bejelentette, hogy kiköltözteti az elnöki hivatalát a mostani óriási épületből, ami aranyozott belső díszítésével és hatalmas oszlopaival egy középkori erőd és egy sztálinbarokk palota ötvözetének látszik.

Ugyan a tévében a külvárosba költözött, de ennyire az igazi elnök nem szerény. Egy másik belvárosi épület lesz az új hivatala, ami a szovjet időkben Lenin életét bemutató múzeum volt, de most átépítik, és Zelenszkij tévés ígérete szerint nyitott lesz a nép előtt is.

A tévében az elnöki gépkocsikonvojt egy biciklire cserélte. Eddig itt sem merészkedik, de elődje nyolc járművéből csak kettőt tart meg magának. (rferl)