Az erdőkertesi vasútállomásnál van az ország legdrágább parkolója

Olvasónk lőtte az alábbi képeket Erdőkertesen a vasútállomás a nemzeti dohánybolt és a fornettis bűvös háromszögében. A helyi trafikosnak úgy tűnik elege lett abból, hogy a vasútállomás melletti parkolót nem csak az ő vásárlói, hanem a vonatokhoz érkezők is használják, ezért a múlt héten fogta magát és belevágott a forgalomszabályozásba. Nyilván ő is tudja, hogy ez egy jól jövedelmező, és nem különösebben szabályozott gazdasági tevékenység Magyarországon, így kihelyezett egy táblát, ami szerint minden megkezdett óra 6000 ezer forintba kerül, ami az eddig ismert legmagasabb hazai tarifa. A parkolójegyet (ha van ilyen) a butikban lehet megváltani, aki pedig nem fizet annak a dohányboltos elszállíttatja a gépjárművét. Ezzel egyúttal átvette a közterület felügyelet munkakörét is.

Az eddig ismert legdrágább hazai parkolódíjat Nyíregyházán a kórháznál szedték. Itt az első harminc perc ingyenes volt, három óra parkolás viszont már 2 400 forintba került, ha pedig valakinek 5 órát kellett maradnia, akkor 6 000 forintért engedték ki. Az erdőkertesi vasútállomáshoz képest ez jutányos. Az nem világos, hogy a parkoló minek számít, közterületnek, magánterületnek vagy közforgalom számára átadott magánterületnek. A kék Parkoló-tábla arra utal, hogy nem feltétlenül magánterületről van szó.

Elsőre talán meglepő, hogy egy vállalkozás fogja magát és legyártott egy KRESZ-táblát, fizetést igazoló dokumentumot nyomtatott, megállapította a tarifát, majd szankciókkal helyezett kilátásba. Magyarországon az önkormányzatok sem végzik sokkal szabályozottabban a parkolás üzemeltetését.