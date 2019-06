A klímakatasztrófa a demokráciát és az emberi jogokat is fenyegeti

Rendkívül sötét jövőt vázolt Philip Alston, az ENSZ jelentéstevője, aki az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa számára készít jelentést a szegénységről és a klímaváltozás hatásairól. Alston jelentésében senkit sem kímélt, bírálta az ENSZ-t, a világ országait és kormányait, a civil szervezeteket és a gazdasági szereplőket, akik szerinte teljességgel elégtelen, a fenyegetés valós mértékéhez és a cselekvés sürgősségéhez képest teljességgel aránytalan lépéseket tesznek csupán.

Pedig szerinte a klímakatasztrófának megrázó következményei lesznek a társadalmakra. Szerinte nem csupán emberek százmillióinak élethez való joga, ivóvízhez, élelemhez, lakhatáshoz való hozzáférése sérülhet, hanem általában véve a demokrácia és a jogállam is. "Nem biztos, hogy az emberi jogok túlélhetik ezt a felfordulást".

"A klímaváltozás ötven évnyi haladást törölhet el, legyen szó egészségügyről vagy a szegénység csökkentéséről" - írta Alston aki szerint amúgy a klímaváltozás költségeinek 75 százalékát a fejlődő országok viselhetik, miközben a világ szegényebbik fele mindössze a széndioxid-kibocsátás tíz százalékáért felelős.

Alston szerint a klímaváltozás apartheidet hozhat: a tehetősebbek majd elmenekülhetnek a kedvezőbb klímájú helyekre, míg a szegények beleragadnak a lassan élhetetlenné váló otthonaikba. Ezek a változások pedig fokozhatják a társadalmi feszültségeket, a nacionalizmus, az idegengyűlölet, a rasszizmus felerősödéséhez vezethetnek.

Alston önmagával szemben is kritikus volt. Mint írta, ahogy más jogvédők, úgy ő is hibázott, amikor a múltban nem tette az emberi jogok központi témájává a klímaváltozást. Pedig most már nyilvánvaló, hogy az az emberi jogokat is veszélyezteti, így nagy mértékű társadalmi és gazdasági átalakításra volna szükség.

Alstontól nem meglepő ez a kemény fogalmazás. Májusban publikálta jelentését a szegénység helyzetéről, ebben a brit kormányt azzal vádolta, hogy jóléti intézkedéseik a 19. századi kizsákmányoló gyárakéra hasonlítanak. Amikor a brit kormány tagjai erre azt mondták, hogy jelentése teljes mértékben pontatlan képet vázolt, azt felelte, hogy "vitathatatlan tényeket tagadnak". (Via The Guardian)