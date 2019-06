Hónapokig tartó munkával újramázolták Szent György szobrát, a spanyol amatőr restaurátorok egyik remekét

Nekem ugyan nagyon tetszett az igazi spanyol nemzeti sport, az amatőr restaurálás egyik kiemelkedő teljesítménye - nem, nem a Moncsicsi-Jézus, bár azt is kedveltem -, az ólomkatonává restaurált estellai Szent György-szobor, de most valódi műértők a restaurátorkamara elvárásait is kielégítő - unalmas, korhű - módon újrahelyreállították azt.

Az ún. szakma egyből felháborodottan reagált a szerintük kontár munkára. "Láttam a fényképeket az atrocitásról, amit elkövettek. Profiként zavarodottan és sértve éreztem magam. Az ilyen restaurációk elvégzéséhez szükséges képességeket sok évnyi tanulással lehet megtanulni, így tán érthető, hogy mennyire frusztrál, ha ilyesmi történik" - mondta például Carmen Usúa, aki egy helyi restauráló cég vezetőjeként a saját piacát is féltheti.



Usúa szerint amúgy a szobor eredeti formájában ritka példája volt az ún. polikróm festésnek, vagyis annak, hogy több, különböző színű festékréteg egymásra vitelével színezték ki az eredeti alkotók. Ennek köszönhetően rendkívül részletgazdag volt az eredeti festés, szemben az amatőr restaurátorok részletekben szegény mázolmányával, mely teljesen eltüntette a mély érzelmeket szerencsétlen Szent György arcáról. "Nagyon fáj" - értékelte az eredményt Usúa.



Tovább már nem kell bánkódnia, hónapokig tartó kitartó munkával most profi restaurátorok helyreállították a szétbarmolt alkotást. Rocío Salas, a spanyol restaurátorszövetség szóvivője szerint a szobor ezzel "visszakapta méltóságát". A szövetség amúgy tavaly feljelentést is tett az ügyben, ennek eredményeként az amatör restaurátorokat hatezer euróra birságolták. A beszámolóból nem derült ki, hogy a szövetség az amatör restaurátorok más műremekeit is megpróbálják-e megjavítani. Például ezt a XV. századi szobrot, amit szintén egy helybéli asszony pingált ki ízlése és kedve szerint. (Via MTI)