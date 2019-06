Egy francia városban inkább lezárták a közmedencéket, mert két nő burkinit viselve ment be a vízbe

Éppen példa nélküli hőhullám tombol Nyugat-Európában, Franciaország több városában is 45 fokot várnak péntekre, de Grenoble város két önkormányzati medencéjét is bezárták a helyi vízimentők javaslatára, miután muszlim nők burkiniben mentek be a vízbe, írja a Guardian.

A városban tiltva van a burkini viselése strandokon, a két nő egy jogvédő szervezet támogatásával kezdte ki ezt a tiltást, és az egész testet elfedő ruhában mentek medencébe. Az önkormányzat közleménye szerint a vízimentők kérték a két medence bezárását, mivel az ő feladatuk a biztonság fenntartása, és ezt nem tudják garantálni, amikor aggódniuk kell a fürdőzök biztonságáért. A közlemény kitért arra is, hogy már dolgoznak egy pozitív megoldáson.

A burkiniviselés évek óta a politikai és jogi viták középpontjában van Franciaországban, ahol az állam nagyon szigorúan korlátozza a vallási jelképek viselését közterületeken és ahol Európa legnagyobb számú muszlim közössége él. Az országban tiltva van a muszlim nők számára, hogy egész arcukat és testüket elfedő ruhákat viseljenek, mely miatt az elmúlt években számos per is zajlott.

A fotó a vasárnapi tüntetésen készült

A mostani eset közvetlen előzménye, hogy vasárnap hét, burkinit viselő nő jogvédő aktivisták társaságában ment el Grenoble város medencéibe, azt követelve, hogy engedjék be a burkinis nőket is a vízbe. A jelenlegi szabályok szerint nők csak kétrészes vagy egyrészes, hagyományos fürdőruhában mehetnek be a vízbe.