Megint a bencések jártak jól: mit is mutatunk meg a világnak Magyarországból a 2020-as Giro d’Italián

Ha már mi fizetjük a bulit, nézzük meg alaposabban, milyen útvonalon fog haladni 2020-ban a Giro d'Italia három magyarországi szakasza.

Valamennyire fontos persze a dolog sportvonala is, sőt már az sem tűnik teljes képtelenségnek, hogy magyar versenyző is induljon rajta, de a magyar szervezők a saját bevallásuk szerint is főleg azért lobbiztak ki 7,8 milliárd forint közpénzt a kormánytól a világ második legnagyobb bringás körversenyének idehozatalára, mert a nagy háromhetes kerékpárversenyek tévéközvetítése az egyik legjobb mód manapság egy ország reklámozására. Hiszen a Girót 185 országban adják, a közvetítés pedig látványosan váltogatja a versenyzőkről szó szerint testközelből lőtt akciófelvételeket a helikopteres tájképekkel. Eltekintve attól az egyébként nem jelentéktelen kérdéstől, hogy érdemes-e egyáltalán közpénzből nemzetközi sportversenyeket rendezni, az elég valószínűnek tűnik, hogy ha már, akkor egy ennyire híres bicikliverseny reklámszempontból többet ér szinte bármilyen teremben vagy stadionban rendezett viadalnál.

Mivel tehát deklaráltan az ország bemutatása a legfontosabb szempont, főleg ebből a perspektívából néztük meg, milyen útvonalat állítottak össze a magyar szervezők.

Pár fontos dolog a konkrét útvonal elemzése előtt

Azt sejteni lehetett, hogy még a magyar szinten durvább hegyeket sem fogja érinteni az itiner, mivel a nagy körversenyek legelején nem szokás megfingatni a mezőnyt, ez még a ráhangolódás időszaka. Magyarország elhagyása után ráadásul azonnal Sziciliába repül az egész mezőny Sármellékről, tehát még a szokásoshoz képest is érdemes volt kímélni a 22-szer 8 versenyzőt.

Az ország adottságain kívül azért is volt valószínű, hogy aránylag sík, maximum dombos területeken halad majd át a verseny, mert a hazai Giro-rendezés fő felelőse, Révész Máriusz kormánybiztos egyik legfontosabb célja, hogy valahogy rávegye a Giro-indulásra a jelen kor talán legnépszerűbb bringását, a szlovák Peter Sagant, aki miatt szlovák turista-szurkolók ezreire számítanának. Márpedig Sagan sprinter, akinek a hegymentes részek fekszenek, még akkor is, ha fiatalon volt mountain bike-vb-n ezüstérmes.

Mivel fontos szempont, hogy - bár az ezzel kapcsolatos várakozások minden sportverseny előtt erősen eltúlzottak, lásd a vizes vébét - lehetőleg minél több turista-szurkoló jöjjön. A környező országok közül Szlovákiában, Ausztriában és Szlovéniában vannak igazi menők, tehát előre tudhatóan érdemes volt lehetőleg ezekhez közel vezetni az útvonalat. Nemcsak a bevételek miatt - ők ráadásul valószínűleg úgyis csak egy napra ugranak át - hanem a szurkolás és a hangulat végett is.

Egy háromhetes körversenyen a messze legfontosabb logisztikai probléma az, hogy hol legyenek a szállások. A versenyzők szervezetének ugyanis az az ideális, ha a célbaérkezés után kábé másfél órán belül a szállásukon tudnak lenni busszal. (Hogy miért, arról ebben a cikkben írtam.) Márpedig ekkora mennyiségű és a bringásoknak alkalmas, városon kívüli, sok parkolóhellyel rendelkező, speciális szálláshelyek nálunk főleg Budapesten és mondjuk a Balaton környékén vannak.

Mindezekből az sült ki, hogy a verseny hazai etapjai a budapesti nyitó szakasz után végül mind a Dunántúlon futnak majd, a mezőny pedig az egész Magyarországon töltött idő alatt ugyanazokon a budapesti és fővároskörnyéki szállásokon fog lakni, hogy a harmadik szakasz nagykanizsai befutója után az onnan félórányi autózásra eső sármelléki reptérre hajtsanak és elrepüljenek Szicíliába.

Lássuk akkor a részleteket!

Első szakasz - A 9,5 kilométeres budapesti időfutam

El sem kezdődött a világ második legnagyobb bringás körversenyének magyar szakaszait bemutató sajtótájékoztató, de nekem már hányingerem volt. Na nem a téma miatt, hanem mert VR-érzékeny vagyok és elég lendületesre sikerült a nyitó, budapesti egyéni időfutamot végigjáró látványos VR-film, én meg túl sokat forgattam a fejemet közben. A nyitószakasz tehát, ahogyan arra számítani lehetett, egy 9,5 kilométeres fővárosi időfutam lesz, aminek az útvonalával nem vállaltak semmiféle rizikót. Klasszikus helyszíneken megy végig, mintha nem is bringával, hanem pedálos turistabusszal hajtanának. Ez részben a dolog technikai hátteréből adódik. A kiindulópontnak egy olyan nagyméretű, lehetőleg nem bűnronda térnek kellett lennie, ahol és aminek a közvetlen környékén elfér egy rakás néző és a csapatok istentelenül sok járműve, és ami közben lehetőleg nem akkora közlekedési csomópont, hogy a lezárása totál káoszt okozzon a városban. A célnak pedig valamelyik dombon vagy hegyen kellett lennie, hogy legyen némi látványosság is a nézőknek és a mezőny fele ne azonos idővel végezzen.

A start ennek megfelelően a Hősök terén lesz, az útvonal innen az Andrássy úton, majd a Bazilika érintésével a pesti rakparton halad, el a Parlament előtt, majd át a Margit-hídon, aztán a Bem tér-Fő utca útvonalon a Várig, ahová a Hunyady utcán át tekernek fel, egészen a Szentháromság téri befutóig. 2019 Magyarországán vagyunk, ahol egy nyári fesztivál nagyszínpadán a miniszterelnökről vetítenek egy végtelenített klipet, miközben az ő hangja harsog a hangszórókból, így bár abszurd és szomorú dolog, hogy ilyesmiről egyáltalán szót kell ejteni, de már szinte az is szép eredmény, hogy a befutó nem a Karmelita kolostor előtt, vagy egyenesen Orbán Viktor híres Dunára néző teraszán, hanem a Szentháromság téren lesz.

Második szakasz - Budapesttől Győrig - 193 kilométer

Az előbbiek szellemében az első dolog, ami feltűnik, hogy a Giro útvonala nem megy át Felcsúton és a fociakadémia területén, mint mondjuk a Tour de Hongrie nevű hazai körversenyé. Fura leírni, hogy az egyre furcsább hazai légkörben ez szinte már karakán útvonalkijelölésnek hat.

A mezőny a Dunakanyar irányába hagyja el Budapestet, majd Szentendrénél vesz egy balost és a Pilisen átkelve ér el Visegrádra, majd a Dunakanyar legdrámaibb részén elhúzva Esztergomba. Az nem világos, hogy a budai és újlipótvárosi választók, illetve a Momentum-támogatók felé tett titkos kacsintás-e, hogy az etap ezután elmegy Epöl mellett is, hogy utána Pannonhalmát érintve, Zircet viszont kihagyva Győrbe fusson be. Vagyis a bencések jártak jól megint, a ciszterciek pedig szívtak. Kellett nekik annyira bezárkózónak lenni.

Harmadik szakasz - Székesfehérvárról Nagykanizsára - 197 kilométer

A modern kor egyik átka a tökéletestest- és szépségfetisizmus. A magyar Giro szervezői dicséretesen nagy fügét mutattak ennek a korszellemnek, amikor Székesfehérváron jelölték ki az utolsó hazai szakasz startját.

A harmadik szakasz a budapestihez hasonlóan a tutira megy, és a rajthelyet leszámítva végig megbízhatóan szép helyeken, azon belül is nagyrészt klasszikus és a levegőből is jól mutató turistahelyszíneken fut végig. Még mielőtt elérnének ezekre Fehérvárról, áthaladnak Várpalotán, amit meghallva a város polgármesterének, Campanari-Talabér Mártának az olasz férje a 444 információi szerint sírva fakadt. Az érzelmes férfiakkal tekerés közben nem sokat törődő mezőny innen Veszprémen át elhajt Tihanyba, majd hosszan halad a Balaton északi partján, illetve a Káli-medencében, hogy Szigligetet érintve, majd Hévíznél délnek fordulva átsöpörjön a Kis-Balatonon, aztán a zalai dombokba is belekóstolva Nagykanizsán érjen véget a magyar Giro.

A 2020-as Girón Budapestből tehát a sztenderd turistalátványosságokat fogjuk megmutatni a világnak, a Hősök terétől az Operaházon és a Bazilikán át a Halászbástyáig és a Mátyás-templomig.

Ami az országot illeti, a Dunától keletre semmit, attól nyugatra Észak- és Közép-Dunántúlt. Azon belül a táv nagy része síkon vagy enyhe dombokon halad, néhány kisebb hegyi szakasszal színezve, amik Olaszországban talán nem is számítanának hegyinek, de ennyire az elején még ott sem másznának sokkal magasabbra. Kimaradnak a szikes puszták és a homokdombok is. Természetes vizekből cserébe remek lesz a kínálat, elég sok Dunával, még több Balatonnal, Hévízi tóval és Kis-Balatonnal, Győrben pedig egyenesen négy folyóval, úgyis mint Mosoni-Duna, Rába, Rábca és Marcal. Ha mázlink van, jövő május elején árvizek is lesznek és akkor még jobban néz ki az egész az elöntött területekkel együtt, májusban ez ráadásul nem is annyira szokatlan jelenség. A mezőny a Pilisben és a Bakonyt nyalogatva elmegy erdős részeken is, Zalában pedig megmutatnak valamit az ország egyik legváltozatosabb tájegységéből, a Balatontól délre eső, erdőkben, apróbb-nagyobb tavakban és mezőkben is gazdag dombvidékből. A klasszikus magyar kínálatból ezeken felül mutatnak melegvízű fürdőt és pár borvidéket is.

