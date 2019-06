Tarlósék keresztbe feküdtek egy félmilliárdos parkolási projektnek Óbudán

A III. kerület fideszes vezetését is váratlanul érte, hogy a Fővárosi Önkormányzat a legutolsó pillanatban keresztbe tett annak, hogy újabb fizetős parkolóövezeteket alakítsanak ki Kaszásdűlőn. Pedig a kerületi önkormányzat már a vadonatúj parkolóautomatákat is kihelyeztette, leszerződtek az üzemeltetésre, június elején elindult a tesztidőszak, sok ott lakó pedig már az állandó parkoláshoz kért díjat is befizette.

Mivel a rendszer a múlt hétre már szinte üzemkészen állt, a környékbeliek meglepődve tapasztalták, hogy a kitelepített parkolóórákra váratlanul a zacskókat húztak vagy elszállították őket. Az óbudai önkormányzat jogászai pedig most azon dolgoznak, hogy ne kelljen fizetni a semmiért az üzemeltetésre 2025-ig leszerződött DBM Kft.-nek, ami egyébként havi 50 ezer forintért vállalta parkolóóránként a karbantartást.

Pedig tavaly, amikor a ferencvárosi és a zuglói parkolási ügyek még nem kaptak ekkora visszhangot, Tarlósék még gond nélkül engedélyezték az óbudai önkormányzatnak, hogy újabb fizetős zónát alakítsanak ki a Kaszásdűlőn. De miután a forgalomtervezési munkák miatt az óbudai önkormányzat a fővárossal kötött megállapodás kiegészítését kérte, Tarlós István helyettese, Szeneczey Balázs erre váratlanul nemet mondott.

Ennek simán lehet az is az oka, hogy a főpolgármester korábban azzal támadta a zuglói vezetést, tehát Karácsony Gergelyéket, hogy a brutálisan túlárazott karbantartási szerződése miatt veszteséges a parkolási rendszerük. Azt nyilatkozta, hogy míg Karácsonyéknál 69 ezer forint egy óra havi karbantartási díja, addig az I. kerületben ugyanez 6 ezer forintból kijön. Nagy különbség. Ezek után Tarlós nehezen bólinthat rá az óbudai 50 ezer forintos karbantartási költségre. Ami persze kedvezőbb, mint a zuglói 69 ezer, de jóval több, mint a I. kerületi hatezer forintos összeg. Fontos megjegyezni, hogy minden parkolási cég és kerület imád kavarni a karbantartási díjakkal. Az egyes kerületek mást értenek karbantartás alatt. Egyes önkormányzatok beleszámolják a szervizelést, a szalagok cseréjét, a felfestéseket, a matricázást, az automata takarítását és így tovább, mások pedig ezeket a költségeket máshová számolják. Így arra szoktak hivatkozni, hogy a karbantartási költségek nem összevethetőek.



De mivel a szakértők szerint az automata már eleve egy elavult parkolási technológia, az autósok ma már inkább telefonnal fizetnek a parkolásért, így az is kérdéses, hogy valójában szükség van-e az automatákra és a karbantartásukra kötött túlárazott szerződésekre.



Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes nem is indokolta a döntést, csak annyit írt, hogy „a Fővárosi Önkormányzat vezetésének jelenleg nem áll szándékában a szóban forgó területen található fővárosi tulajdonú parkolóhelyeken fizetős várakozást bevezetni”. Hogy az önkormányzati választás előtt a helyi Fidesznek mennyire nem hiányzott, hogy a félmilliárdos projekt elakadjon, az Puskás Péter alpolgármester válaszleveléből is érződik, aki Szeneczeynek azt írta vissza:

„a Fővárosi Önkormányzat döntéséből fakadó következményekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.”

A tervezett parkolási zóna Fotó: obudaiparkolas.hu

Tarlósnak nem hiányzik egy fideszes parkolási ügy a kampányban

A 444 parkolási ügyeket feltáró filmjére Tarlós István azzal reagált még márciusban, hogy a kerületi parkolási ügyeket látva ő sem ért egyet a rendszerrel, de Orbán Viktor nem engedte neki, hogy változtasson rajta, mert „az alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna”. Majd igyekeztek úgy tenni, mintha a parkolási cégek csak az ellenzéki vezetésű Zuglóban nyerészkednének, a fideszes kerületekben pedig minden a legnagyobb rendben lenne.

Pedig ekkorra a most lepattintott óbudai önkormányzat már verseny nélkül elfogadta a DBM Kft. 556 milliós ajánlatát a 80 darab automata leszállítására és az üzemeltetésére. (Ebből az automaták beszerzése 260 millióba került, az üzemeltetésért pedig automatánként havi 50 ezret, vagyis összesen közel 300 millió forintot fizetnének). Márciusban a 24.hu erről a szerződésről írta meg, hogy

ugyanez a cég ugyanilyen típusú automatákat fele ennyiért szállított Pécsre. A jóval magasabb árat akkor az önkormányzat az extrákkal indokolta a lapnak.

Ugyanakkor az önkormányzat múlt csütörtöki döntéséből nem úgy tűnik, mintha arra számítanának, hogy Tarlós István egy csapásra felszámolja a kerületi parkolási dealeket. Mivel az ingyenesen maradó fővárosi területek még nagyobb túlterheltséget eredményeznének, az óbudai önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés következő üléséig elhalasztotta a kaszásdűlői fizetős zóna bevezetését, ugyanakkor ezt már csak az önkormányzati választások után hívják össze. Addig a 3,2 milliós automaták bezacskózva maradnak.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a Fővárosi Önkormányzatot is, de nem válaszoltak a kérdéseinkre.