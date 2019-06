Valóságos közelharcba bonyolódott Kim Dzsongun biztonsági embereivel a Fehér Ház sajtósa

Ahogy arról a nap első felében írtunk, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető, Ezzel Trump lett az első amerikai elnök, aki észak-koreai területre lépett.

Donald Trump és Kim Dzsongun a demilitarizált övezetben 2019. június 30-án Fotó: Brendan Smialowski/AFP

„Nagy nap ez a világ számára” – mondta Trump többek közt a helyszínen újságíróknak, majd bejelentette, hogy meghívja Kim Dzsongunt a Fehér Házba.

Az újságíróknak, akik erről tudósítottak, nem volt olyan egyszerű eljutni a helyszínre, legalábbis ez derül ki azokból a felvételekből, amelyek az elmúlt néhány órában bejárták az amerikai sajtót. Az alábbi videókon az látszik, hogy Donald Trump nemrégiben kinevezett sajtófelelőse, Stephanie Grisham saját testi épségét sem féltve szó szerint utat tör az újságíróknak, hogy eljuthassanak a sajtótájékoztatóra.

A Quartz szerint a Sarah Huckabee Sanderst váltó Grisham - aki egyszerre felel Melanie és Donald Trump kommunikációs feladataiért - zúzódásokat is szenvedett, miközben próbált helyet szorítani a sajtótájékoztatóra igyekvő fotósoknak és riportereknek; de a helyszíni jelentésekből az is kiderül, hogy egyes biztonságiak pedig szándékosan blokkolták a kilátást is a fotósok elől.

(Quartz)