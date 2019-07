Zivatar, széllökések és hőség

A Dunántúlon már másodfokú figyelmeztetést adtak ki mára hőség miatt, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet - Somogy és Baranya kivételével - ezekben a megyékben meghaladhatja a 27 fokot. Ugyanez igaz a városi környezetre is.

Az ország többi részén a legenyhébb fokozatú figyelmeztetés van érvényben, de ez is 25 fokos napi középhőmérsékletet jelez. Veszett meleg lesz, na. Már délelőtt is legalább 25 fok lesz mindenhol. Javarészt 27-28 fok körül alakul majd ekkor a levegő, de a Győr-Moson-Sopronban és Vas megyében már ekkor 30 fokig melegedhet. Délután tovább melegszik az idő, a leghűvösebb részeken is 33 fok lehet, a nyugati határvidéken pedig akár 36-37 is.

A Kisalföldön a nagy felmelegedés heves viharokat okozhat, a záporokat-zivatarokat olyan heves széllökések kísérhetik, hogy ezek miatt Győr-Moson-Soporon és Komárom-Esztergom megyékre külön figyelmeztetést is kiadtak. Zivatarok miatt csak Győr-Moson-Sopronra adtak ki figyelmeztetést, bár az előrejelzések szerint ezek legfeljebb csak a késő esti órákban sodródhatnak be nyugat felől. (Via Országos Meteorológiai Szolgálat)