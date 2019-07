Gerendai szerint nem kampány, ha egy fesztiválon az ország miniszterelnöke jelenik meg a kivetítőkön

Gerendai Károly, a Sziget egykori főszervezője szerint "többségében politikai hangulatkeltés-íze volt" azoknak a cikkeknek, amelyekben kifogásolták, hogy az idei Volt Fesztivál szüneteiben szinte kizárólag Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti, a Hősök terén, az 1956-os mártírok újratemetésén elhangzott beszédét adták a kivetítőkön. Gerendai szerint ugyan nincs helye a fesztiváljaikon politikai kampánynak, de szerinte ez most nem az volt, mert ez "a hivatalos állami ünnepségsorozat reklámfilmjében szereplő pár másodperces részlet" csupán.

Abban tényszerűen igaza van Gerendainak, hogy a beszéd maga nem aktuális. Bizonyos szempontból már elhangzásakor se volt az - a beszéd legdrámaibb momentuma az orosz csapatok kivonásának követelése volt, az viszont akkor már eldöntött kérdés volt, és már zajlott is. A rendszerváltás harmincadik évfordulója alkalmából a hivatalos állami propaganda viszont kábé ebben az egy momentumban igyekszik összesűríteni a rendszerváltás éveken át tartó folyamatát, olyan főszereplővé téve ezzel a regnáló miniszterelnököt, mintha legalábbis az ő gobnyomására cserélődött volna le a rendszer.

Gerendai a Lángoló Gitároknak azt mondta, hogy "van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és a direkt pártpolitizálás vagy a választási kampánytevékenység között" és végül is a médiahatóság is valami hasonlóval szokott érvelni, amikor a kormányzat "tájékoztató kampányait" nem tekinti politikai reklámnak. De hogy valójában miről is lehet szó, az Gerendai következő válaszából derült ki. "Tudom, vannak, akik történelemhamisítást kiáltanak, és elvárnák, hogy foglaljunk politikai állást, utasítsuk vissza a reklámfilmet, de ez nem a mi meccsünk" - mondta.

Gerendai üzlettársa, a Volt főszervezője, Lobenwein Norbert sokkal kevésbé volt visszafogott, ő ugyanis úgy látja, hogy "pár napra két, párhuzamos világ épült fel Magyarországon", melyek közül az egyikben tízezrek mulattak felhőtlenül, a másikban pedig valakik azon dolgoznak, hogy befeketítsék az ő nagyon sikeres fesztiválját. (Via HVG)