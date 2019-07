A 15 éves fiút 3 napja felhívta a színpadra egy híres rapper a Glastonbury fesztiválon, ahol olyat művelt, hogy ma már szupersztár

Vele indul a BBC reggeli műsora, tömegek osztogatják és milliók nézik a róla szóló videókat, pedig a 15 éves somerseti Alex Mann nem csinált mást, mint bulizott egy jót hétfőn. Az mondjuk igaz, hogy sok percemberrel szemben Alex legalább tényleg fantasztikus teljesítményt nyújtott bulizás közben.



A kamasz fiú nevét azért ismeri e pillanatban szinte minden brit kamasz, mert rengeteg ember álmát valósította meg.

Mann a glastonbury fesztiválon az első sorokban, a haverja nyakában ülve figyelte Dave, a 21 éves menő brit rapper koncertjét. A fiúnak már az öltözéke is mutatta, hogy nem véletlenül tévedt az elé a színpad elé, ugyanis egy Thiago Silva feliratos PSG-mezben volt, márpedig Dave egyik korai slágerének is Thiago Silva a címe. Amikor Dave egyszer csak bemondta a színpadról, hogy most egy, a közönség soraiból kiválasztott rajongóval együtt fogja előadni a híres számát, Mann - és a hordozója - majd megkergültek, így a sztár végül őt hívta fel a színpadra.

Az igazi meglepetés ezután jött, Mann ugyanis lazán, látszatra lámpaláz nélkül, tök profin lenyomta a számot, abszolúte nagyszínpadképes produkciót nyújtva. És persze hisztérikus ovációt váltva ki a hatalmas tömegből. Ki ne álmodott volna ilyesmiről?

Alex Mann azóta ismert ember, itt például a BBC Good Morning Britain című műsorában kérdezgetik:

És hogy át tudd érezni, tényleg milyen nehéz dolga volt, íme a Thiago Silva dalszöveges videója:

Amióta megírtam ezt a hírt, nem tudok tovább dolgozni, mert arról ábrándozom, hogy az én Dave-em, Szabó Benedek egyszer kiszúr a tömegben, felhív a színpadra és együtt elénekeljük azt, hogy: