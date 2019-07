Elhagyja pártját Justin Amash, az egyetlen republikánus, aki szerint Trump ellen vádat kéne emelni

Justin Amash képviselő 2019. július 4-én, hazája nemzeti ünnepén jelentette be, hogy otthagyja a Republikánus Pártot. Szerinte a szekértáborharc már egzisztenciális fenyegetést jelent az országra. Fotó: BILL PUGLIANO/AFP

Kiábrándult pártjából, mert megrémíti a politikája, indokolta csütörtökön Justin Amash amerikai képviselő kilépését a Republikánus Pártból. A michigani politikus volt az első - és eddig egyetlen - republikánus törvényhozó, aki a Donald Trump ellen folyó vizsgálatok eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy az elnök olyan bűncselekményeket követhetett el, amelyek miatt igenis vádat kéne emelni ellene - vagyis meg kéne indítani az impeachmentet, az alkotmányos vádeljárást.

A Washington Postban közölt publicisztikájában azt írta, mandátumáról nem mond le, függetlenként képviseli tovább körzetét Washingtonban.

Cikkében azt írja, hogy 16 évesen Palesztinából menekültként érkező apja, szintén bevándorló édesanyja is republikánus volt, ahogy ő maga is "egész fiatal életében" republikánus jelölteket támogatott, majd ő maga is a párt színeiben indult. "Úgy hittem, hogy a Republikánus Párt a kormányzati hatalom korlátozásáért, a gazdasági és az egyéni szabadságért küzd - olyan elvekért, amelyek a családomnak is elhozták az amerikai álmot" - írta.

Az elmúlt években azonban arra jött rá, hogy a kétpárti struktúra létében fenyegeti az amerikai alapelveket és alapintézményeket. George Washingtont figyelmeztetését felidézve arról ír, hogy a túlzott pártosodás végső soron oda vezethet, hogy az örökös szekértáborharcok okozta bizonytalanságukban az emberek egy erős vezetőre kezdenek vágyni, és ezt végül a győzedelmes frakció vezére a maga javára fordíthatja. "Washington félelmei beigazolódtak. Az amerikaiak hagyták, hogy kormányuk képviselői a pártfegyelemre hivatkozva figyelmen kívül hagyják alkotmányos rendünk legalapabb rendelkezéseit: a hatalmi ágak elválasztását, a föderalizmust és a jogállamot. Ez a hatalom konszolidációjához, és a képviseleti demokrácia majdnem teljes szétveréséhez vezetett" - írja.

Ez szerinte oda vezetett, hogy bár az alapító atyák a törvényhozást vitatkozó testületként képzelték el, ahol a viták során kibontakozhat a megoldás, Amash szerint most már egyre inkább ott tartunk, hogy a törvényhozásnak csak az elnök, a házelnök, vagy a Szenátus vezetőjének elképzeléseit kell megerősítenie.

"A modern politika a pártos harcok halálspiráljába került" - állítja, bár szerinte még van kiút. Az ugyanis, hogy a pártok tagsága (regisztrált szavazóik száma) egyre csökken, arra utal, hogy az amerikaiak egyre inkább elutasítják az egyre radikálisabb híveiknek kedvezni akaró pártokat. A függetlenek viszont kevésbé aktívak, mint a radikális pártrajongók. Így szerinte a feladat az, hogy őket képviselje. Ezért kívánja függetlenként folytatni. (Via NBC News)