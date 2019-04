Mueller különleges ügyész nem tudta azt mondani, hogy Trump nem bűnös

William Barr, Donald Trump igazságügyi minisztere korábbi ígéretéhez híven javarészt nyilvánosságra hozta Robert Mueller különleges ügyész oroszügyi vizsgálatát lezáró jelentését. A jelentés két kötetben tárgyalja a nyomozás két legfőbb kérdését:

Bizonyítható-e, hogy Trump kampánystábja idegen hatalommal (Oroszországgal) konspirált a 2016-os választás befolyásolása érdekében?

Akadályozta-e Trump az igazság felderítését?

Kezdjük az utóbbival, meg is mondom, hogy miért. Barr igazságügyi miniszter már március 24-én, két nappal a szőröstül-bőröstül 448 oldalas jelentés (.pdf) kézhezvétele után annak tartalmát másfél oldalon összegezve kijelentette, hogy megítélése szerint Trump nem akadályozta az igazság felderítését – ezt ma is megismételte. Azt is nyilvánvalóvá tette mindkét alkalommal, hogy ezt az ítéletet ő és helyettese, a nyomozást Barr kinevezéséig felügyelő miniszterhelyettes hozta.

Mueller valóban nem javasol vádemelést, de már jelentése második, az akadályozás gyanújával foglalkozó kötete előszavában egyértelművé teszi, hogy ennek legfőbb oka, hogy erre a rá is vonatkozó szabályok szerint lehetősége se lenne. A minisztérium jogi szakvéleménye szerint "egy regnáló elnök elleni vádemelés vagy bűnvádi eljárás megengedhetetlen mértékben korlátozná a végrehajtó hatalmat alkotmányos kötelességei ellátásában". Mivel az elnököt nem lehet bíróság elé citálni, módjában sem állna megvédeni magát, így hát "a méltányosság megköveteli, hogy addig ne mondjunk ítéletet, amíg nem emelhetünk vádat".

Trump ártatlanságáról ennél is egyértelműbben fogalmaz:

"amennyiben a tények alapos feltárása után bizonyosak lennénk benne, hogy az elnök nyilvánvalóan nem akadályozta az igazság felderítését, ezt közölnénk. A tények és az alkalmazható jogszabályok alapján azonban nem tudunk erre a következtetésre jutni".

A bizonyítékok, mint írják, "bonyolult kérdéseket vetnek fel", ezért nem tudják határozottan kijelenteni, hogy nem történt bűncselekmény. Mueller és stábja vizsgálata során ezekre koncentrált:

Hogyan reagált Trump kampánystábja a sajtóhírekre, hogy az orosz kormány őt támogatja.

Arra az esetre, amikor Trump azt kérte James Comey-tól, az FBI igazgatójától, hogy legyen engedékeny Michael Flynnel. Flynn Trump frissen kinevezett nemzetbiztonsági főtanácsadója volt, akiről eddigre már tudni lehetett, hogy elhallgatta találkozóit Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel - Flynn bűnösnek vallotta magát, büntetését még nem szabták ki.

Hogyan reagált Trump az oroszügyi vizsgálat folytatására.

James Comey kirúgására - amiről Trump később maga állította, hogy az oroszügyi vizsgálat miatt történt. Comey kirúgása miatti politikai vihar elcsitítására nevezte ki Rod J. Rosensteing, a vizsgálatot felügyelő igazságügyiminiszter-helyettes Robert Mueller különleges ügyészt.

Hogy miként próbálta Trump elmozdítani Muellert, rövidre zárni a vizsgálatot, megakadályozni a bizonyítékok nyilvánosságra kerülését, illetve hogy hogyan akarta mindezt eltusolni.

Hogy hogyan próbálta befolyásolni Michael Flynnt és egykori kampányfőnökét, a más ügyekben időközben már jogerősen letöltendő börtönre ítélt Paul Manafortot.

Hogy hogyan fenyegette egykori legfőbb bizalmasát és fixerét, Michael Cohent, miután az elkezdett együttműködni a hatóságokkal.

Mindezt 141 oldalon át, helyenként egészen plasztikusan ábrázolva a történteket. Például a pillanatot, amikor Trump értesült Robert Mueller kinevezéséről, vagyis arról, hogy James Comey kirúgása ellenére se szabadul az oroszügyi vizsgálattól:

„Trump Sessions [igazságügyi minisztertől] hallott először a különleges ügyész kinevezéséről [...] [Jody] Hunt [Sessions kabinetfőnöke] feljegyzései szerint amikor Sessions tájékoztatta róla, hogy különleges ügyészt jelöltek ki, az elnök lecsúszott a székében és azt mondta: »Istenem! Ez szörnyű! Ez az elnökségem vége, meg lettem baszva«” (Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election Volume II., p. 78).

Ezzel az anekdotával itt rövidre is zárnám az obstrukciógyanú ismertetését, a Mueller-jelentés első, a mindenki szerint bizonyított orosz beavatkozással, illetve a Trump-stáb és az oroszok kapcsolatával foglalkozó kötetével külön cikkben foglalkozunk.