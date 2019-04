Órákon belül kiderül, mit nyomozott ki Trumpról Mueller

Csaknem két évvel Robert Mueller vizsgálatának kezdete után végre a nyilvánosság is megtudhatja, hogy összejátszott-e Oroszországgal Donald Trump és kampánystábja.

Mueller azt is vizsgálta, hogy Donald Trump akadályozta-e az igazság kiderítését.

Három hete Trump igazságügyi minisztere mindkét nagy kérdésre nemmel válaszolt. Ez még nem jelenti azt, hogy a Kreml ne segítette volna törvénytelen eszközökkel a megválasztását.

Azt se feltétlenül, hogy Trump nem akadályozta az igazságszolgáltatást. Mueller nem állított ilyet, ez Trump igazságügyi miniszterének következtetése csupán.

A miniszter ezeket a következtetéseit alig több mint másfél oldalon közölte a törvényhozással. A jelentés ennek bő kétszázszorosa.

Még ha az összeesküvés nem is bizonyítható, nagyon kellemetlen részletek derülhetnek ki. Arról is, hogy Trump hogyan akarta magához ragadni a nyomozás felügyeletét.

De az elnök jogászai kaptak pár nap felkészülési időt az igazságügyi minisztériumtól, így kezdetben ők alakíthatják a narratívát.

Még ma, várhatóan egy-két órán belül a nagyközönség számára is nyilvánosságra hozzák Robert S. Mueller III. különleges ügyész jelentését, melyben két éves nyomozása eredményeit foglalta össze, a sajtóhírek szerint csaknem négyszáz oldalon. Ezt William Barr, Trump nemrég kinevezett igazságügyi minisztere jelentette be washingtoni idő szerint délelőtt fél tízkor kezdődött sajtótájékoztatóján, ahol, mielőtt bárki olvashatta volna magát a jelentést, saját olvasatában ismertette annak fő megállapításait.

Azt, hogy Oroszország beleavatkozott a választásokba, Barr a sajtótájékoztatón is megerősítette, amikor köszönetet mondott Muellernek, amiért feltárta a beavatkozás természetét. "Ezt világossá tette a jelentés" - mondta, egyből hozzátéve, hogy "Mueller jelentésének hála" már azt is tudhatjuk, hogy ebben Trump stábjának egyetlen tagja sem segítette őket, és " tudatosan és szándékosan" más amerikai állampolgár sem. Mint mondta, ez örvendetes. "Ez a lényeg. Két évnyi nyomozás, több ezer idézés, meghallgatás után a különleges ügyész megállapította, hogy bár Oroszország valóban beavatkozott a választásokba, ebben nem esküdött össze, működött együtt amerikai állampolgárokkal" - összegezte a nyomozásnak ezt a szálát, mielőtt rátért volna az igazságszolgáltatás akadályozásának vádjára, amiről újra azt mondta, hogy helyettesével, Rod J. Rosensteinnel arra jutottak, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá.

Barr elmondta, hogy a most nyilvánosságra hozott jelentést ugyan szerkesztették, de csak olyan részeket takartak ki, melyek nyilvánosságra kerülése folyamatban levő ügyeket befolyásolna, forrásokat leplezne le, vagy olyanokat hozna nyilvánosan összefüggésbe a vizsgálattal, akiket végső soron az tisztázott.

Mueller 2019. március 22-én adta le a későbbi sajtóhírek szerint csaknem négyszáz oldalas jelentését. Trump frissen kinevezett igazságügyi minisztere, William Barr két napra rá egy mindössze négy oldalas levelet küldött a törvényhozás illetékes bizottságainak, melyben alig több, mint másfél oldalon ugyanígy összegezte a tartalmát:

nem bizonyítható, hogy Trump kampánystábja összeesküdött Oroszországgal a 2016-os választás befolyásolására;

az elnök nem akadályozta az igazságszolgáltatást.

Bár nyíltan egyikük se vállalta, a levél nyilvánosságra kerülése után, Mueller nyomozócsapatának több tagja is arról beszélt, hogy az "nem tükrözte híven a nyomozás által feltártakat", azok ugyanis terhelőbbek az elnökre nézvést.

Emelte a tétet

Barr csütörtökön, a jelentés nyilvánosságra hozatalának napján is megpróbálta uralni a narratívát. Helyi idő szerint kora délelőtt tartotta meg sajtótájékoztatóját. Órákkal azelőtt, hogy bárki olvashatta volna a jelentés nyilvánosságra hozott változatát, amit még a szenátorok és a képviselők is csak a következő órákban kapnak kézhez CD-n, és csak ezután kerül fel online a különleges ügyész honlapjára.

A tét így már Barr számára is nagy. Személyes hitelességét kockáztatja, ha a jelentés még ebben a szerkesztett formájában is terhelőbbnek bizonyul annál, amire ő eddig következtetni engedett. Pláne, hogy ezt az elmúlt napokban még fokozni is tudta azzal, hogy kongresszusi meghallgatásán Trump kampánya után "kémkedő" tisztviselőkről beszélt, és határozottan nem volt hajlandó visszautasítani, hogy a vizsgálat "boszorkányüldözés" volt, aminek Trump mindig is nevezte.

De mégis, mi derülhet ki a jelentésből? Valószínűleg még a most nyilvánosságra kerülő szerkesztett változatból is az eddigieknél részletesebb képet kapunk majd a Trump-stáb és az oroszok közti kapcsolatokról. Ezek akkor is terhelőbb képet vázolhatnak Trumpra nézve, ha az amerikai igazságszolgáltatás magas belépési küszöbét, a minden kétséget kizáró bizonyítást nem is érik el. Ez amúgy összeesküvés esetén szinte megugorhatatlan, mert a minden kétséget kizáró bizonyításhoz a szándékot - vágyakat, gondolatokat -, és a magas szintű koordinációt is bizonyítani kéne. Ha ennek bizonyításához még kevesek is, újabb kellemetlen részletek derülhetnek ki Trump közvetlen környezetének kapcsolatairól orosz közvetítőkkel.

Emellett pontosabb képet kaphatunk arról is, hogyan ítélte meg Mueller Trumpnak azon lépéseit, amelyek akadályozhatták az igazság kiderítését - James Comey FBI-igazgató kirúgásától, az elnöki kegyelem lebegtetésén át a hatóságokkal együttműködők fenyegetéséig. Barr korábbi tájékoztatása szerint Mueller jelentésében részletesen kitér minden ilyen esetre.

