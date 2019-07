Irtsák a leguánokat, amikor csak tehetik - kérik a hatóságok a floridaiaktól

A floridai hatóságok biztatják az állam déli részében élőket, hogy amikor csak tehetik, bátran öljék meg a telkükön felbukkanó zöld leguánokat.

Fotó: JOE RAEDLE/AFP

A Közép-Amerikában őshonos állatok ugyanis az időjárás melegedésével annyira elszaporodtak a vidéken, hogy komoly károkat is okoznak. A zöld leguán emberre ugyan nem veszélyes, és nem is agresszív, azonban hosszú alagutakat ás, amikkel kárt tesz a járdákban, az utakban, sőt még épületekben is, ezen kívül szalmonellát is terjeszthet.

A hatóságok azt ugyanakkor nem mondták meg, hogyan kellene végezniük az embereknek a leguánokkal, amikből a hím másfél méter hosszúra és 9 kilósra is megnő, a nőstény pedig akár 80 tojást is rak egy évben.

A leguánokat egyébként akár háziállatként is lehet tartani Floridában, az állatvédelmi törvények azonban nem védik őket. (Guardian)