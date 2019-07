Ahogy egyre népszerűbbek a vegán gyorskaják, úgy terjednek a húsmentes hamburgerek vagy éppen tacók is szerte a világon. A Burger King is beszállt a bizniszbe, és két hete Magyarországon is elkezdte tolni a Vega WHOPPER szendvicseket.

Ma pedig arról a kétségkívül szükségesnek tűnő reformtörekvésükről posztoltak, hogy a zöldségpogácsákat ezentúl nem a húsokkal, hanem a krumplival sütik együtt.

Köszönjük a türelmeteket! - tette hozzá a cég.