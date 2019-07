Szegény Kovács Zoltán nem jött rá, hogy Orbánt mennyire megszívatták, rajta nevet a fél Twitter

Jókora virtuális pofonba szaladt bele egy Twitter-posztja miatt Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő. Kovács két karikatúrát posztolt ki ugyanis: egy korábbi, eredeti rajzot és annak egy Orbán-rajongó felhasználó által módosított változatát.

A bal oldalon látható eredetin, ami márciusban jelent meg az Economistban, Manfred Weber, a Néppárt korábbi csúcsjelöltje a kezében viszi ki a Néppártot jelképező sátorból a magával nem bíró, még nem szobatiszta kölyökkutyaként ábrázolt Orbán Viktort. Az aktualizált verzióban Weber helyett maga Orbán dob ki, egy helyett immár három kiskutyát, a most már nem a Néppártot, hanem az egész EU-t szimbolizáló sátorból. A három kutya

Manfred Weber (aki a mostani tárgyalásokon csúcsjelöltből nemjelölt lett)

Frans Timmermans (A Bizottság eddigi alelnöke, baloldali politikus, akit a tárgyalások egyik szakaszában elnökesélyesként futtattak, míg a Néppárt fel nem lázadt ellene.)

Jean-Claude Juncker (A Bizottság leköszönő elnöke.)

A két képet Kovács olyan értelemben posztolta, hogy lám-lám, nemrég még azon röhögtetek, hogy Orbánt csuklóztatják, de tessék, most már ő fújja a passzátszelet az Unió új vezetőinek kinevezésekor.

Csakhogy - mint arra Kovács jó pár kommentelője is kuncogva mutat rá - a valóság ezúttal még a szokásosnál is sokkal messzebb esik a Fidesz-propaganda és Kovács által sulykolt üzenettől. Mondhatni éppen az ellentéte. A személyi tárgyalások során - legalábbis a dolgok pillanatnyi állása szerint - ugyanis az történt, hogy Orbán addig lobbizott a vele politikailag egyébként sok kérdésben eléggé hasonlóan gondolkozó, alapvetően bevándorlóellenes és az erős nemzetállamokban hívő Weber ellen, míg a Bizottság elnökesélyese az az Ursula von der Leyen német hadügyminiszter lett, aki annak idején a saját lakásába fogadott be menekültet és a svájci kantonoknál is szorosabb szövetséget alkotó európai egyesült államokról beszélt pár éve.

Vagyis nemhogy Orbán fújta volna a passzátszelet, de az akcióival maximum annyit sikerült elérnie, hogy az ő szempontjából alapkérdéseknek tekintett témákban a vele lényegileg egy követ fújó jelölt helyett bejönni látszik egy olyan, aki a magyar koordinátarendszerben kábé Gyurcsány Ferenccel ért egyet ezekben a kérdésekben.

Politikai állástól függetlenül szinte minden elemző azon ámul éppen, hogy Angela Merkel milyen ügyesen keverte a kártyákat, mindaddig, míg be nem sikerült futtatni - vagyis egyelőre nagyon jó helyzetbe hozni - a saját személyes jelöltjét, mellékesen jól megszívatva Orbán táborát. Kovács próbálkozásán ezért mulat olyan jól bárki, aki el is olvasta a vonatkozó híreket.