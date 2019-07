Dub és reggae bágyadt délelőttökre

Nehezebben elinduló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal a reggae és a dub felől építkezve, a műfaj legjelentősebb hazai zenekarának, a Ladánybene 27-nek az összeállításában.

Az LB27-et nyilván nem kell bemutatni senkinek, 1985 óta zenélnek együtt és ők tettek messze legtöbbet a reggae magyarországi megismertetéséért. Nemcsak a lemezeikkel, hanem az általuk szervezett fesztiválokkal is. Idén július 23-27. között Cegléden zajlik majd a LB27 Reggae Camp, ahol többek között fellép majd a kötelező hazai szereplők mellett többek között a jamaicai roots reggae új generációjának egyik kiemelkedő alakja, Samory I & The Black Heart, a Rastafari mozgalom meghatározó énekese, Bushman, a ska klasszikus szupergrupja, a New York Ska-Jazz Ensemble és az olasz Mellow Mood.

A mai válogatásba direkt olyan számok kerültek be, melyek kifejezetten jól fekszenek bágyadt, hétvégi délelőttökre, a műfaj legnagyobbjai mellett hazai előadóktól is. Ezek az elhangzó dalok:

Max Romeo - I Chase The Devil

Peter Broggs - Dub Gone Dub

Israel Vibration - Jah Is The Way

Rita Marley - Harambe

Frankie Paul - Pass The Tu-Sheng Peng

LB27 - Zárd ki a világot

Half Pint - Greetings

Gregory Isaacs - Slave Master Dub

Linton Kwesi Johnson - Cold War Dub

Ernest Ranglin - Surfin’

DUB4U - Tafari Mix

Bob Marley - The Heathen

Barrington Levy - Here I Come

The Abyssinians - Satta Massagana

Johnnie Osbourne - Water Pumping

Lucky Dube - Prisoner

Third World - Cool Meditation

Inner Circle - 80,000 Careless Ethiopians

The Skatalites - Latin Goes Ska

LB27 - Tell You

Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.