Tinédzserlányok szexuális zaklatási ügyében vették őrizetbe az amerikai milliárdost

A szexuális visszaélések miatt is nyilvántartott amerikai milliárdost, Jeffrey Epsteint őrizetbe vették, írja a BBC. A jelentések szerint még a kétezres évek elejére visszanyúló ügy miatt, emberkereskedelem vádjával.

Epstein hétfőn áll majd bíróság elé. A mostani vád számos kérdést felvet azzal a vádalkuval kapcsolatban is, amit a milliárdos egy korábbi eljárás során köthetett a nyomozókkal.

Hivatalosan még nem tudni részleteket az őrizetbevétel pontos okáról, de az amerikai sajtóba bőven szivárogtak már ki részletek: az AP informátora szerint Epstein fiatalkorú lányoknak fizethetett masszázsért, majd pedig zaklatta őket New York-i és floridai otthonában. Hasonló vádakról számoltak be a Daily Beast forrásai is.

A 66 éves Epsteint korábban több tucat tinédzserlány szexuális zaklatásával vádolták, illetve hogy ezeket a lányokat felajánlotta befolyásos barátainak. A Bill Clintonnal és Donald Trumppal is baráti kapcsolatban lévő pénzügyi vezető akkor vádalkut kötött a szövetségi hatóságokkal, és megúszta a vádemelést: 2008-ban végül egy kisebb súlyú bűncselekményben, 18 év alatti személy kerítésében mondta magát bűnösnek.

Ennek köszönhetően megúszta, hogy akár életfogytiglani bűntetést kaphasson a bíróság előtt, helyette 13 hónapot kellett ülnie, illetve innentől kezdve regisztrált szexuális visszaélőként tartották nyilván.

Az idei év elején egy floridai bíró viszont arra jutott, hogy a szövetségi ügyészség törvényt sértett akkor, amikor Epstein áldozatait nem értesítették a vádalkuról. Kenneth Marra bíró jelenleg éppen azt mérlegeli, hogy a korábbi egyezmény megáll-e még, a súlyosabb vádak fényében.

Az ítélet után a Fehér Ház közölte, hogy megvizsgálják a jelenlegi munakügyi miniszter, Alexander Acosta szerepét a vádalkuban, mivel akkor ő volt az az államügyész, aki jóváhagyta.

Decemberben Epstein az utolsó pillanatban megkötött egyezséggel zárt le egy vele szemben indított polgári peres eljárást, elérve végül azt, hogy egyik feltételezett áldozata róla valljon a bíróság előtt.

Epstein korábbi ügyéről részletesen is írtunk tavaly.