Egy spanyol városban a szociális munkások írják fel a Pokémon Go-t a magányos idős lakóknak

2016 nyarán szinte minden a Pokémon Go-ról szólt, a virtuális valóságot a valódi terekkel összekötő játék rendkívül népszerű lett. Aztán, talán a kicsit egyszerű játékmenet miatt is, szép lassan lankadt a lelkesedés, ma már csak elég kevesen kergetik a világban a fura lényeket.

Van azonban egy város Spanyolországban, ahol még bőven akadnak játékosok: Badalonában ugyanis a szociális munkások ajánlják a játékot a helyi idősebb lakóknak. És a Quartz cikke szerint kifejezetten nagy sikerrel.

A városban évek óta kísérleteznek innovatív egészségjavító intézkedésekkel, azaz olyan módszerekkel, melyek a hagyományos gyógyszeres kezelések helyett alternatív módon nyújthatnak segítséget a helyieknek. Az önkormányzat által futtatott programban bukkant fel elemként a Pokémon Go is, a játékban ugyanis két tényező is akad, amely kifejezetten hasznos: sok sétára késztet, valamint érdemes benne együttműködni másokkal. Csak a városban tavaly 6000 pokémon-csata zajlott, és az elérhető adatok alapján 29 ezer személyes találkozó zajlott le a játékosok között.

Ez az egy kísérlet is csak arra példa a cikk szerint, hogy milyen könnyen érhetőek el olyan jó gyakorlatok az öregedő és sokszor magányos emberek életkörülményeinek javításához, melyhez nem kell nagyon más, csak egy ingyenesen letölthető applikáció és pár szociális munkás, aki segít megtanítani a program használatát.