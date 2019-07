Megkezdték a tömeges leépítést a Deutsche Banknál

A hétvégi sajtóértesülések után vasárnap délután hivatalosan is bejelentették, hogy a következő években 18 ezer munkahelyet fog megszüntetni a Deutsche Bank. Hétfőn pedig elindultak a kirúgások, elsőnek az ázsiai kirendeltségben dolgozó kereskedők közül menesztettek sokakat.

Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

A német bankóriás évek óta vergődik, több tevékenysége sem elég jövedelmező és rosszul állnak a részvényárfolyamaik is, és közben több komoly balhéban is megégették magukat: nemrég írtunk arról, hogy a Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat. Áprilisban már a Commerzbankkal való összeolvadásról is tárgyaltak, de ez egyelőre nem jutott sehová.

Az elemzők szerint tavaly kinevezett vezérigazgató, Christian Sewing a piacoknak üzenne a leépítéssel, mutatva, hogy van ötletük a növekedés és a profit irányába.

A legtöbb munkahely állítólag a részvénypiaci részlegen fog megszűnni, elsősorban a londoni és a New York-i kirendeltségeket érintve.

Egy hongkongi alkalmazott beszámolója szerint hétfőn teljesen leállt náluk a munka, az alkalmazottak egymást hívogatják, hogy a másik tud-e bármi konkrétumot, közben pedig fejvadászokkal beszélnek. Állítólag voltak, akiket egy találkozóról kísértek ki, úgy, hogy az asztalaikhoz se mehettek vissza.

Sewing egy konferenciahíváson újságíróknak fájdalmas, de elkerülhetetlen lépésnek nevezte a kirúgásokat, melyek szerinte a bank hosszú távú sikerét szolgálják.



A Deutsche Bank a hivatalos tervek szerint 2022-ig 74 ezerre csökkenti a munkavállalói számát. A teljes átszervezés költsége 7,4 milliárd dollár lesz.