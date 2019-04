A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat

Németország pénzügyi csúcsterméke, a Deutsche Bank a globális pénzügyi hierarchia tetejéről kezdett el zuhanni a 2008-as válság után, és a frissen kiszivárgott belső irataik szerint ők is tudják, hogy messze még a szakadék alja.

Amikor 2016-ban már a csődről spekuláltak a bennfentesek, fel kellett tennünk a kérdést: hol rontották el? 2017-ben odáig fajult a helyzet, hogy egész oldalas hirdetésekben kértek bocsánatot, amiért világszerte piacokat manipuláltak, illetve tisztességtelen eszközökkel kereskedtek az amerikai jelzálogpiacon, jelentősen hozzájárulva a globális válság kiindulásához.

És még ezután robbantak be az orosz pénzmosási ügyek, a Panama-iratok - és Donald Trump.

Csupa olyan ügy, amelynek a java még hátra van.

A Kreml pénze

Az amerikai hatóságok 2015-ben kezdték vizsgálni a Deutsche orosz üzleteit, mert a gyanú szerint 10 milliárd dollárt mostak tisztára az USA-ban. 2018-ban, amikor a minden idők legnagyobb pénzmosásával vádolt Danske Bank nem tudott elszámolni 200 milliárd dollár gyanús, főleg orosz eredetű pénzzel, megint nagyon gyorsan képbe került a Deutsche mint az egyik fő partner.

Josef Ackermann, a Deutsche vezérigazgatója tárgyal Putyinnal 2011-ben Moszkvában Fotó: YANA LAPIKOVA/AFP

Az elmúlt hónapokban fény derült a Deutsche érintettségére egy harmadik orosz pénzmosási botrányban, a Laudromat névre keresztelt hálózatban, amely a Kremlhez és a KGB-hez köthető emberek millióit vitte külföldre. Az OCCRP nemzetközi újságírói együttműködésben dolgozta fel a 238 ezer cég tranzakciót tartalmazó kiszivárgott adathalmazt. A feltárt rendszer arra szolgált, hogy korrupt politikusok, a szervezett bűnözés vezető figurái és gazdag üzletemberek elrejthessék a pénzüket, kibújhassanak az adófizetés alól, titokban ingatlanokat vásárolhassanak külföldön, illetve offshore fedőcégek és strómanok segítségével szerezhessenek részesedést állami vállalatokban. A Deutsche hálózata segített a Moldovába és Lettországba csatornázott pénzeket továbbcsorgatni Európába és Amerikába.

A Guardian által megszerzett friss belső jelentés állítja, hogy a bank vezetői erről az egészről a médiából értesültek. Ennél könnyebb elhinni a bizalmas irat azon kitételeit, amelyek a kockázatokat ecsetelik: a 20 milliárd dolláros Laundromat-ügy miatt

óriási bírságokra, perekre és a bank felső vezetésének felelősségre vonására számítanak

az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában futó vizsgálatok végén. A bank azzal is tisztában van, hogy tovább sérülhet a brandje, elveszítheti az ügyfelek és a befektetők bizalmát, és tovább csökkenthet a piaci értéke.

Az elnök pénze

Kedden fontos előrelépés történt a Deutsche Bank másik hírhedt ügyében: az amerikai képviselőház pénzügyi és hírszerzési bizottsága bekérette a Deutsche Bank és az amerikai elnök üzleti múltjának egyes dokumentumait.

Angela Merkel és Ivanka Trump a Deutsche Bank berlini épületében tartott fogadáson 2017-ben Fotó: MICHAEL SOHN/dpa Picture-Alliance/AFP

Ahogy korábban részletesen beszámoltunk róla: a Deutsche amerikai részlege kétmilliárd dollárnál is többet hitelezett annak a Trumpnak, akivel más bankok az állandó csődjei és pénzügyi kavarásai miatt egyáltalán nem voltak hajlandók üzletelni. Ez a demokrata többségű képviselőház mellett a New York-i államügyészség figyelmét is felkeltette.

Itt az iratokban fellelhető esetleges szabálytalanságokon túl olyan kérdések merülnek fel, hogy mi lesz a Trump Organization 300 millió dollárra becsült kintlevőségével? Ha Trump üzletei becsődölnek, akkor a Deutsche Bank elkezdi lefoglalni az Egyesült Államok elnökének vagyonát? De a másik eshetőség se problémamentes, hiszen az is hogy nézne már ki, hogy egy bank százmilliós tartozásokat enged el az Egyesült Államok elnökének?

Offshore

Szintén idei hír, hogy a frankfurti ügyészség több mint 900 ügyfél adatait tartalmazó listát foglalt le, amikor megrohanták a Panama-iratok ügye miatt a Deutsche irodáit még novemberben.

Rendőrautók a Deutsche Bank frankfurti székháza előtt Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance/AFP

A gyanú szerint a bank egyes alkalmazottai segíthettek az ügyfeleiknek, hogy offshore vállalatokat hozzanak létre adóparadicsomokban. Egy informátor szerint az ő neveiken kívül rengeteg adatot is megszereztek a rajtaütés során, ami a bank múltját ismerve szintén nem hangzik jól.

Márciusban megjelentek az első hírek arról, hogy a Deutsche összeolvad a Commerzbankkal.