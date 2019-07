Sokkolta a brit kormány saját klímatanácsadóit, hogy mennyire nem tesznek semmit az emberek védelmében

Még a brit kormány klímatanácsadó testületét is sokkolta a politika tétlensége, írja a Guardian. A Klímaváltozási Bizottság (CCC) most adta ki rendes évi jelentését arról, hogy mit tett, illetve leginkább mit nem tett a kormány a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a katasztrofális következményekkel szembeni védekezésre.

Összefoglalójuk szerint a 2018-ra elfogadott 25 szennyezéscsökkentő intézkedés közül mindössze egyet sikerült teljes mértékben megvalósítani - elfogadták a törvényt arról, hogy az erőműveknek a Brexit után is környezetvédelmi különadót kell fizetniük.

Minden másban még a saját visszafogott terveit se valósította meg a kormány. A CCC megállapításai szerint például 2013 óta egyetlen évben se sikerült teljesíteni a kitűzött erdőtelepítési célokat, de legalább ilyen aggasztónak tartják, hogy a brit otthonok ötöde hajlamos a túlmelegedésre a melegedő klímában. "Felháborító, hogy a házépítők tudtommal abszolút semmit se tettek azért, hogy a most épülő házakat felkészítsék" a hőhullámokra, nyilatkozta Lord Deben, a bizottság elnöke. Szerinte amúgy bíróság elé lehetne állítani a kormánytagokat, ha továbbra is késlekednek a cselekvéssel.

A CCC ugyan üdvözölte a kormány szándékát, hogy 2050-re teljesen szénmentessé tegyék a brit gazdaságot, de szerintük a jelenlegi trendek alapján a 2025-ös és a 2030-as célkitűzéseket se tudják elérni, nemhogy a teljes szénmentességet.

Deben szerint ennél is aggasztóbb, hogy miközben a CCC szerint valójában már a 4°C-os - kataklizmikus következményekkel járó, melegedéshez való alkalmazkodásra kéne felkészíteni a lakosságot, a kormány még az immár optimista forgatókönyvnek számító, szintén katasztrofális következményekkel járó 2°C-os melegedésre sincs felkészülve.

Pedig a melegedésnek már most érezhetők a hatásai. 2018-ban gyilkos hőhullám söpört végig az országon, és egyre gyakoribbá váltak a hirtelen lezúduló csapadék okozta villámáradások is.

A CCC szerint radikális lépésekre volna szükség, például már 2030 körül be kéne tiltani a benzines és a dízeles járművek forgalmazását is. (Via The Guardian)