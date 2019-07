Macron űrparancsnokságot hoz létre a francia légierőn belül

Emmanuel Macron francia elnök jóváhagyta egy űrparancsnokság létrehozását a francia légierőn belül az ország védelmi képességeinek javítása érdekében.

A Bastille-napi katonai parádé előtti napon a hadsereghez intézett beszédében a francia államfő szombaton elmondta, hogy az űrparancsnokság létrehozására irányuló új katonai doktrína növeli a francia műholdak védelmét. Hozzátette: a beruházás mértékét még meg kell határozni.

„Annak érdekében, hogy tartalommal tölthessük meg e doktrínát, és biztosítsuk világűrbeli képességeink fejlesztését és megerősítését, egy űrparancsnokságot hozunk létre szeptemberben a légierőn belül” - jelentette ki Macron, megjegyezve, hogy a légierő később űr- és légierővé válik.

A Reuters hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztet Florence Parly francia védelmi miniszter azon tavalyi kijelentésére, amely szerint Franciaország az űrágazatot stratégiai területnek tekinti, és fejleszti a más nagyhatalmaktól érkező növekvő fenyegetésekkel szemben a világűr militarizálására irányuló verseny közepette.

A Reuters szerint négy vezető diplomata is arról számolt be júniusban, hogy a NATO az idén tudatosítani akarja: a világűr is lehet hadszíntér.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata is bejelentett tavaly egy tervet, amelynek értelmében egy új, „űrerőt” hoznának létre a hadsereg hatodik haderőnemeként 2020-ra. (MTI)