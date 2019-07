„Küldjék vissza!” – skandálta a Trump-tábor, amikor Ilhan Omart támadta az elnök

Minden bizonnyal Donald Trump megjegyzésein felbátorodva, szerda este egy dél-karolinai rendezvényen a demokrata képviselőnő, Ilhan Omar „visszaküldését” követelték Trump-rajongók.

Fotó: Zach Gibson/AFP

Omar volt egyike annak a négy demokrata képviselőnőnek, akiknek Trump azt üzente Twitteren, hogy menjenek vissza a saját országukba. Hárman közülük amúgy az Egyesült Államokban születtek, míg Omar közel harminc évvel ezelőtt, gyerekként érkezett meg az országba, amelynek mára nemcsak állampolgára, de képviselője is lett.

Trump megjegyzéséből komoly botrány lett, a képviselőház is elítélte az elnök szavait. A jelek szerint viszont ez az elnököt egyáltalán nem tántorította el, és tényleg az etnikai kérdésére akarja felhúzni 2020-as újraválasztási kampányát.

A Greenville városában megtartott rendezvényen is szóba hozta a négy képviselőnőt, akiket gyűlölettel teli szélsőségeseknek is nevezett. Most a képviselőház tagjainak üzenve, a színpadon arról beszélt, hogy engedjék távozni ezeket a képviselőket az országból, ha nem tetszik nekik, ahogy itt mennek a dolgok, akkor egyszerűen menjenek el.

A felszólításra a tömeg nagyon lelkesen reagált, és a „küldjék vissza” skandálással válaszolt. Hasonló jelenetek zajlottak már a 2016-os kampányban is, akkor Hillary Clinton emlegetésére reagált mindig a Trump-párti tömeg a „zárják be!” skandálással. (Érdekesség, de Trump megválasztása óta csak az elnök egykori bizalmasait ítélték el bűncselekményekért, Clintont nem.)

A skandáló tömegről készült felvételek komoly felháborodást váltott ki a sajtóban, és nem csak a baloldalon: Joe Walsh, egy konzervatív rádiós műsorvezető és egykori republikánus képviselő például arról poszolt, hogy a „Küldjék vissza” skandálás nemcsak ronda, de veszélyes jelenség, ami ráadásul nem amerikai jelleg, amit minden republikánusnak el kéne ítélne.

Omar maga később Twitteren reagált, azt írva, hogy pont ott van, ahova tartozik: a nép házában, és neki (Trumpnak) muszáj ezt elfogadnia.