Magyarország rendezi a 2027-es úszó vébét

Magyarország sikeresen pályázott a 2027-es vizes világbajnokság megrendezésére.

A döntést a nemzetközi szövetség vasárnap hirdette ki, a dél-koreai vébén.



2017-ben már volt vizes világbajnokság Budapesten, akkor egy új úszóarénát építettek rá többek között, és ideiglenes helyszínné alakították a városligeti csónakázótavat és a Duna partot is a Batthyány térnél.

Az akkori rendezés költségei nagyon durván elszálltak, 24,5 milliárdra tervezték és 135 milliárd lett a vége. A kormány részéről Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter volt a verseny felelőse.



Most Fürjes Balázs, budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár vezetésével készült a magyar pályázat, amivel 2025-re és 2027-re is adott be pályázatot a magyar főváros. Az utóbbit meg is nyerte.



A 2027-es vébé egyben a következő évi olimpia kvalifikációs versenye is lesz.