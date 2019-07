Most 2023-ra ígérik a Liget-projekt befejezését

Bár az első kormányzati tervek szerint a folyamatosan csúszó és dráguló Liget-projektnek már 2020-ra meg kellene valósulnia, Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa most azt jelentette be, hogy jövő év közepéig az összes nagyberuházás elkezdődik a Városligetben, a fejlesztések kétharmada pedig már most épül vagy elkészült, így várhatóan 2022-re valamennyi új épület állni fog, 2023-ig pedig megnyílik az összes új intézmény.

Munkagépek a Liget Budapest Projektben megvalósuló új Néprajzi Múzeum építkezésén a Városliget melletti Ötvenhatosok terén Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

2017 vége óta zajlik a Néprajzi Múzeum épületének kivitelezése, amely most a mélyépítési szakasznál jár. A cölöpözést követően az alaplemez és a szigetelés kialakítása valósul meg, majd kezdődik a magasépítés. A múzeum 2020 végére már szerkezetkész állapotban lesz.

A projektet legutóbb arra hivatkozva drágították, hogy itt tiltakozások voltak a fák áthelyezése ellen.



Az egykori Hungexpo irodaházak helyén épülő Magyar Zene Házánál már a magasépítési munkálatok zajlanak. Elkészült az alaplemez és a belső oldali szigetelés, jelenleg a bélésfal és az oszlopok vasalását végzik; az épület egy éven belül szerkezetkész lesz.

A Dózsa György úti mélygarázst a tervek szerint jövő nyáron átadják, de további földalatti parkolók is épülnek: az Állatkerti körúton 700, a Hermina úton 275 férőhelyes létesítmény. A Kós Károly sétány forgalommentes promenáddá alakul át. (MTI)