Egy tervezési hiba miatt idegen felnőttek léphettek kapcsolatba gyerekekkel a Facebookon

Messenger For Kids Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto

A Facebook kommunikációs csapata elismerte, hogy egy technikai hiba nyomán idegen felnőttek kerülhettek kapcsolatba a 13 éven aluliak számrra tervezett Messenger Kids alkalmazásán keresztül.

A 2017-ben indult Messenger Kids egy olyan applikáció, amin keresztül a gyerekek csetelhetnek egymással, de csak szülői felügyelet mellett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szülők is részt vehetnek a beszélgetésekben, de elvileg csak azok, akik igazolták, hogy törvényes felügyelői vagy családtagjai a programot használó gyereknek. Ahhoz viszont, hogy egy felnőtt részt vehessen a csetelésben, azt a beszélgetésben résztvevő másik gyerek szülőjének is engedélyeznie kell.

Elvileg. Viszont most kiderült egy olyan programhiba, ami által nem ellenőrzött harmadik személyek, akár felnőttek, is hozzáférhettek ezekhez a beszélgetőablakokhoz.

A cég szerint a bug csak kevés számú felhasználót érintett, és még azelőtt észlelték, hogy bárhonnan panasz érkezett volna miatta. Az érintett ablakokat kikapcsolták, és értesítették a szülőket a helyzetről, illetve az intézkedésről.

A Facebook számszerűen nem pontosította, de a Verge szerint több ezer szülőnek postázták a leveleket, ahogy azt sem közölték, hogy pontosan mennyi ideig működött az alkalmazás hibásan, és mikor észlelték a problémát. Egyedül annyit közöltek, hogy megszüntették a problémát.

A Facebook épp egy 5 milliárd dolláros büntetés befizetése előtt áll személyes adatok elégtelen védelme miatt.

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) adatkezelési hiányosságok és a titoktartási kötelezettség megsértése miatt állapított meg rekordbüntetést, miután a médiacég több tízmillió felhasználói adatait osztotta meg a Cambridge Analytica brit politikai tanácsadó céggel a 2016-os amerikai választások előtt. Amennyiben az igazságügyi minisztérium jóváhagyja a hatóság döntését, akkor ez lesz a legnagyobb büntetés, amelyet a szövetségi kormányzat techvállalatra kiszabott. (BBC)