26 évig vezette a neves gimnáziumot, de idén már „a helyi erők nem engedik”, hogy újrázzon a zalaegerszegi Zrínyi igazgatója

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium országos szinten is megállja a helyét, ám most mégis igazgatóváltás lesz. Az intézményt 26 évig vezető Horváth Attila idén pályázott újra az igazgatói posztra, és ezt a tantestület 48:0 arányban támogatta, ahogy az iskola alkalmazottai és a szülői munkaközösség is.

Az elsöprő többség azonban épp az ellenkezőjéről győzhette meg a „központot”, mert a minisztérium végül nem fogadta el Horváth pályázatát. A posztra egyébként rajta kívül egy jelentkező volt, de ő is visszalépett.

Horváth 38 éve tanár, 26 éve igazgató az iskolában. Tavaly csak egy évre kapott megbízást, az idei pályázat 5 évre szólt volna. Horváth a Facebookon írt az elutasításról:

„Kedves Zrínyiesek! Kedves Barátaim! Ismerőseim!

Tájékoztatlak benneteket, hogy igazgatói pályázatom nem nyert támogatást és egy éves megbízást sem kaphatok.

Hivatalos és valós indoklást senkitől ne várjatok...

Nem hivatalosan "a helyi erők nem engedik"...

Én büszke vagyok arra, hogy az ország egyik, a megye és a város legeredményesebb, legjobb középiskolájának igazgatója lehettem 26 évig.

Köszönöm valamennyi zrínyis diáknak és kollégáimnak a tartalmas és eredményes együttműködést.

I ❤ ZRÍNYI!

Hamarosan jelentkezem egy részletesebb beszámolóval...”

Az, hogy az önkormányzati választások előtt a „helyi erők”, azaz a Fidesz aparatcsikjei tisztogatást tartanak az ország utolsó önállóbb iskoláiában, már a budaörsi igazgatók - szintén a pályázatok elutasításával történő - szívatásakor feltűnő volt.

A cikk első változatában tévesen Horváth Andrásnak neveztük Horváth Attilát, a hibáért elnézést kérünk!