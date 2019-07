Svédország még egyszer megpróbálta elmagyarázni Trumpnak, mi az a független bíróság

A svéd kormány pénteken ismét visszautasította Donald Trump ellenük intézett kirohanásait. Az amerikai elnöknek azt fájt, hogy a svéd ügyészség annak ellenére is vádat emelt A$AP Rocky amerikai rapper ellen, hogy ő korábban a szabadon engedését követelte. A svéd kormány ismét azt mondta, hiába nyomasztják őket, náluk az igazságszolgáltatás független a politikai befolyástól.



$AP Rocky Fotó: Jeff Schear/AFP

A$AP Rocky július 2-án helyezték előzetes letartóztatásba, mivel június 30-án a testőreivel a nyílt utcán vertek meg egy srácot, aki követte őket. Erről ráadásul videó is készült. A két másik rapper, akik vele voltak, Bladimir Cornielt és David Risperst szintén letartóztatták.



A svéd rendőrség azzal indokolta az előzetes letartóztatást, hogy fennáll a szökés veszélye. Közben az interneten már petíció is indult a rapper szabadon engedéséért, amit már 600 ezren írtak alá, többek között Kim Kardashian és Justin Bieber is. Kim Kardashian és Kanye West pedig külön is lobbizott az elnöknél, hogy tegyen valamit az ügyben.

Trump a múlt héten felszólította Stefan Löfven svéd miniszterelnököt, hogy engedjék szabadon A$AP Rockyt, de ő csak az egyetlen értelmes választ tudta elmondani az amerikai elnöknek, miszerint Svédországban mindenki egyenlő a törvény előtt, a kormány pedig nem tud, és nem is fog befolyásolni semmilyen jogi ügyet.



Erre Trump kiakadt, és követelte a svéd kormánytól, hogy kezeljék tisztességesen az amerikaiakat. Majd hozzátette, hogy „mi nagyon sok mindent tettünk Svédországért, de úgy tűnik, ez nem működik fordítva. Svédországnak a saját igazi bűnözésével kellene koncentrálnia”. Trump azt is felajánlotta, hogy személyesen fizeti ki a rapper óvadékát, csak persze azt nem tudta, hogy Svédországban nem működik az óvadék intézménye.

A svéd kormány szóvivője pénteken megismételte, hogy nem fognak beavatkozni az ügyben, és ezt a miniszterelnök a Fehér Háznak is világossá tette. (Reuters)