A 33 éves Cseh László érem nélkül maradt kilencedik világbajnokságán

Egészen hihetetlen, de a mostani a kilencedik (!) úszó világbajnokság, amelyen részt vett Cseh László. Egy nagy sorozata ugyanakkor megszakadt: erről a világbajnokságról nem fog éremmel hazatérni.

Cseh fantasztikus vb-sorozata így néz ki:

2003, Barcelona, 400 vegyes, 2. hely

2005, Montreal, 400 vegyesen világbajnok , 200 vegyesen 2., 100 méter háton 3.

, 200 vegyesen 2., 100 méter háton 3. 2007, Melbourne, 200 vegyes, 3. hely

2009, Róma, 200 vegyes, 2. hely, 400 vegyesen 3. hely

2011, Sanghaj, 200 vegyes, 3. hely

2013, Barcelona, 100 pillangó, 3. hely

2015, Kazany, 200 pillangó, világbajnok , 100 pillangón 2. hely, 50 pillangón 3. hely

, 100 pillangón 2. hely, 50 pillangón 3. hely 2017, Budapest, 200 pillangón 2. hely

Összesen 13-szor állt világbajnoki dobogón, legelőször 16 éve. Tudott váltani számok között, éremet nyert vegyes úszásban 100-on és 200-on, pillangón három távon is, de még háton is.

Cseh László 2003-ban az első világbajnoki érmével. Csak Michael Phelps tudta megelőzni 400 vegyesen. Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Cseh most Kvangdzsuban három számban indult. Először 50 pillangón. Soha nem volt ez a fő száma, de azért van ebből is világbajnoki bronzérme (2015). Most nagyon messze volt a dobogótól, csak a 32. legjobb időt úszta. Letörten jegyezte meg a futam után, hogy valami apróság hiányzott az úszásásból, de másnap már azzal vigasztalta magát, hogy nincs különösebb baj a pillangójával, csak a 2015-ös kazanyi vb-bronz és 2016-os londoni Eb-ezüst elhitette vele, hogy sprinter, de sajnos nem az.

A 200 vegyes volt a második száma ezen a világbajnokságán. Korábban rendszeresen vállalta ezt a számot, de aztán volt egy nagy kihagyása, világbajnokságon 2013 óta nem úszott 200 vegyesen. Elsőre úgy tűnt, hogy remek döntés volt, olyan időt ment – messze az idei legjobbját –, amivel első helyen jutott az elődöntőbe. A futam után azt mondta az MTI-nek, hogy „a végén azért elfáradtam, de még mindig nem tudtam magam kiúszni, kicsit még gyakorolni kell. A végén láttam, hogy Szeto Daija mögöttem van, de nem akartam megégetni magam, kellett a jó idő, inkább meghúztam kicsit. Ha délután ugyanennyit úszok, annak nagyon örülök, ha bejutok a döntőbe, annak még inkább, ez megerősít abban, hogy van bennem még és tudok én úszni, csak vannak néha problémák.”

Az elődöntőben aztán nem tudott javítani, csak a 10. legjobb időt érte el, lemaradt a döntőről.

Pénteken jött Cseh harmadik száma, a 100 pillangó. Az elődöntőbe még bejutott a 7. legjobb idővel, de arra panaszkodott, hogy továbbra is hiányzik valami az úszásából, korábban kevesebb energia befektetésével volt képes ilyen teljesítményre. Az elődöntőben abban a futamban úszott, ahol az amerikai Caeleb Dressel megdöntötte Michael Phelps 2009-es világrekordját. Cseh két századot javított a délelőtti eredményén, de az csak a 10. helyre volt elég, nem jutott döntőbe.

Cseh László a 100 méter pillangó elődöntője után. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Ezzel eldőlt, hogy nemcsak az érem nem jött össze ezúttal, de a döntő sem. Cseh azt nyilatkozta az M4-nek, hogy nem fáradt el annyira, mint délelőtt, de sajnos nincs meg a jó technika. „Sajnos ez most ilyen, mindegy megyünk tovább és össze kell rakni rendesen.”

Arra a megjegyezésre, hogy most először fordul elő, hogy nem úszik egyéni döntőt világbajnokságon, megvonta a vállát, és azt mondta:

„Hát, mindenki életében eljön az ilyen.” Mintha minden úszó eljutna a kilencedik világbajnokságáig, érmekkel. Azzal folytatta, hogy „igazából már itt se kéne lennem, mert ennyi idősen nem nagyon szoktak versenyezni. Én még azért megyek tovább és próbálkozom, az utóbbi két évben nem nagyon találtam a ritmust és a jó úszást, hátha most sikerül.” Szerinte egy-két olyan technikai elem van, amit ha beépít a felkészülésébe, akkor jobb lehet.

Az Indexnek arról is beszélt, hogy lelkileg lent volt a 200 vegyes után, de nem akarta feladni. Még 33 évesen is arról beszélt, hogy az inspirálja, hogy jobbat ússzon. „Szeretnék visszatalálni korábbi önmagamhoz, a pár évvel ezelőttihez. Nem az edzésmunka a gond, hanem a versenyzés nem áll össze. Megyünk nyaralni, aztán meglátjuk, hogyan tovább.”



A világbajnokságon egy nemzetből két úszó indulhat számonként. Cseh mellett 50 méter pillangón a nála tíz évvel fiatalabb, a magyar állampolgárságot a világbajnokságot előtt megkapó Szabó Szebasztian harcolta ki a részvételt, ötödik lett országos csúccsal.

200 vegyesen Cseh mellett Bernek Péter indult, 32. lett.

100 méter pillangón a másik magyar versenyző a 19 éves Milák Kirstóf. 3 éves volt, amikor Cseh az első világbajnoki érmét nyerte.

Cseh a jövő évi olimpiára már megúszta a kvalifikációs időt 200 vegyesen és 200 pillangón, utóbbin nagy harc lesz, mert ez a világrekorder, világbajnok Milák Kristóf, valamint Kenderesi Tamás és Biczó Bence száma is. 200 vegyesen a most gyengén úszó Bernek Tamás a legnagyobb hazai konkurenciája Csehnek, ott jó esélye van az olimpiai részvételre. Ha Cseh kijut Tokióba, az az ötödik olimpiája lenne. A 2004-es athéni volt az első. Olimpiákon is nagy sorozata van, eddig mindig dobogóra tudott állni, négy ezüst- és két bronzérme van. A mostani formája messze van az éremtől, de azon agyal, hogyan tudna még javulni.