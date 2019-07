Ma százéves Bálint gazda, kábé az egyetlen magyar, aki tényleg mindenkinek rokonszenves

Fura dolog, ha valakinek az a legfontosabb képessége, hogy a megnyugtató jelenlétével és kellemes hangjával a lehető legkülönbözőbb emberekben is rokonszenvet képes kelteni, de Bálint Györggyel pont ez a helyzet. Magyarországon ugyanis garantáltan nincs annyi amatőr és profi kertész, ahányan az alapvetően növénynevelgetési tanácsokkal ismertté lett egykori kertészmérnökért rajonganak.



Én például tökéletes példája vagyok a növényfüggetlen Bálint gazda-rajongóknak: felsős általános iskolás koromtól kezdve kifejezetten miatt néztem meg rendszeresen az engem egyébként tökéletesen hidegen hagyó, Ablak című tévéműsort, pedig egész gyerekoromban a harmadik és ötödik emelet között ingáztam pesti bérházakban és 40 éves koromig még cserépben sem nagyon gondoztam növényt. De valamiért irtó jó és megnyugtató érzés volt Bálint György kellemes hangját hallgatni, ahogy iszonyú lelkesen beszél a kéreg alatt megbúvó hernyók eltávolításának legegyszerűbb módjáról. Tőlem aztán beszélhetett volna esztergálásról, toronyugrásról vagy agyműtésről is, ugyanannyira élveztem volna.

Ez a jókedv annál nagyobb szó, mert ha valakinek meg lett volna az oka a szomorkodásra, akkor az az 1919-ben Gyöngyösön módos zsidó családba, Koch Rozália és Braun Izidor középbirtokos fiaként született Bálint György. Hiszen alig kapta meg kertészmérnöki oklevelét a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Akadémián 1941-ben, 42-ben munkaszolgálatra, majd 44-ben koncentrációs táborba hurcolták. A holokausztot egyetlen testvére élte csak túl a családból, hogy a kommunisták 1948-ban elvegyék a családi birtokát.

Bálint György 50 éves koráig nagyközönség előtt lényegében ismeretlen kutatóként, főkertészként és agronómusként dolgozott, aztán a hatvanas évek végén előbb a Kertészet és Szőlészet, a Kertbarát magazin majd több hasonló profilú lap szerkesztője lett, miközben napi- és hetilapokban is elkezdett kertészeti témájú tanácsadó cikkeket publikálni. Több tucatnyi szak- és tankönyvet is kiadott közben.

Amikor 1981-ben a köz- és egyetlen tévé Ablak című műsora elindult, már ismert névnek számított, de az Ablak tényleg országosan népszerűvé tette. Ekkoriban ragasztották rá a Bálint gazda márkanevet. Szédítő visszagondolni, hogy 81-től 2009-is szerepelt az Ablakban.

A szellemileg valahogy nem öregedő Bálint az internetkorszak beköszöntével lazán tudott váltani, látogatott weboldalt csinált és több, mint 400 ezren követik a Facebookon is.

A kedveltségét kicsit sem kezdte ki, hogy a rendszerváltás után politizált is, az SZDSZ-ben fontos választott pozíciókat töltött be és egy ciklus erejéig országgyűlési képviselő is volt, hogy később kilépjen a liberális pártból, de a szabadelvű meggyőződését sosem tagadja meg.

Báint György a napokban így nyilatkozott a BBC-nek: