„Befejezték képzésüket” az átnevelőtáborokba zárt ujgurok - idézi az MTI a kínai állami propagandát

„Befejezte képzését és hazatért a nyugat-kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen működő »oktatási intézmények« tanulóinak többsége – jelentette be keddi pekingi sajtótájékoztatóján a terület kormányzata.” Így indult az MTI július 30-án, 14.13 perckor kiadott, a pekingi tudósító, Nagy Mariann által beküldött híre, amiben a magyar hírügynökség elismételte Kína nyugati, Hszincsiang-Ujgur tartománya vezetőinek szavait. A tartomány vezetői most is tagadták, hogy börtöntáborokba hurcolnának muszlim vallású ujgurokat.

Az MTI híre így folytatódik:

„Alken Tuniaz kormányzó-helyettes azt hangoztatta: a sajtó koholmánya volt csupán az a híresztelés, miszerint a központokban a tanulókat rossz bánásmódban részesítették volna. A képzésben résztvevők kérhettek szünetet és rendszeresen hazalátogathattak.

A kínai kormány álláspontja szerint a muszlim vallású ujgur kisebbség lakta területen létesített központok önkéntes alapon biztosítottak képzéseket azok számára, akiknek az életére „hatással volt a terrorizmus és a radikalizmus.”

Ez a hivatalos kínai állami propaganda, ami több nyugati szerkesztőség és jogvédő szervezetek által összegyűjtött bizonyítékok alapján azonban nem felel meg a valóságnak. A BBC például néhány héttel ezelőtt mutatta be az egyik ujgur átnevelőtábort, ahová már azért is bekerülhet valaki, mert rákeres a Mohamed vagy a Korán szavakra az interneten. A BBC filmjéből kiderül többek közt az is, hogy a táborokba zárt ujgurok az épületet, és cellaszerű szobáikat sohasem hagyhatják el, néhányukon pedig külsérelmi nyomok is látszottak.

Igaz, 7 bekezdésnyi kínai propaganda után az MTI is megemlékezik valami ilyesmiről, ennyit írnak:

„Nemzetközi jogvédő szervezetek, valamint az ENSZ megfigyelői szerint azonban legalább egymillió embert – zömében az ujgur és kazah népcsoportokba tartozókat – akaratuk ellenére zártak átnevelő táborokba Hszincsiangban.” (Mérce)