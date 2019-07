Ha nem bírja a meleget, ne kerüljön kórházba

Miután az elmúlt hetekben többször is téma lett a kórházi légkondicionálók működése - például a SOTE legendás esete, ahol a vezetőség sietve igyekezett a hibák létezését elismerve letagadni a hibák létezését -, a kórházszövetség felmérte, milyen is a klímahelyzet a magyar kórházakban.

Röviden: szar. Kicsit bővebben: még annál is rosszabb, mint gondolná. Ha például ön nem bírja jól a forróságot, akkor igyekezzen ne kórházba kerülni a nyáron, mert a betegszobák 98 százalékában egyáltalán nincs klíma, lehet izzadni a szerencsétlen tájolás esetén 40 fokosra melegedő szobákban.

De ez még hagyján. Ugyan betegség idején a hőség nem pusztán kényelmetlenség, hanem kifejezetten egészségügyi kockázat is - Magyarországon az ilyet nem szokták statisztikában rögzíteni, de a világ hasonló adottságú országainak statisztikái alapján sejthető, hogy a hőség miatt ezrével halnak meg legyengült szervezetű ésvagy idős emberek -, a betegszobák klímátlanságánál is nagyobb probléma, hogy a felmérés kérdéseire egyáltalán válaszoló 46 kórházban a műtők harmadában sincs légkondi. Márpedig ott ez még veszélyesebb helyzeteket teremthet, és most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy műtét közben elájul a stáb a hőségtől. Bőven elég, ha csak beleizzadnak a műtőasztalon felnyitva fekvő páciensbe, hogy aztán újabb kórházi fertőzés miatti halálesetnek ne legyen nyoma a statisztikákban, ahol az ilyesmit se feltétlenül szokták feltüntetni Magyarországon.

Ehhez képest már-már üdítő, hogy a megkeresett 108 kórházból egyáltalán válaszoló 46 59 százalékában legalább az intenzív osztály hűtött.

Cserébe a meglévő klímák kétharmada elavult, az intézmények felének meg a karbantartásukra sincs pénze. (Via Népszava)