Kósa Lajos szerint például Mádon biztos nem választanának meg antialkoholista polgármestert

Százezer emberrel dörrenti be a Fidesz az őszi kampányt - többek közt erről is beszélt Kósa Lajos, aki a Fidesz kampányfőnöke lesz az őszi önkormányzati választáson. Kósa szerint 783 Fidesz-színekben induló polgármesterjelöltjük lesz, és

370 Fidesz–KDNP-támogatású, de hivatalosan nem általuk indított jelölt is elindul. Amúgy természetesen minden megyében lesz fideszes lista, mármint nem Kubatov-, hanem megyei választási lista. Persze Kubatov- is lehet, de erre Kósa külön nem tért ki.

„Természetesen szeretnénk megnyerni az önkormányzati választást, a jelöltjeink a Fidesz politikáját képviselik, ami azt jelenti, hogy mi azt szeretnénk, ha Magyarország az Európai Unió legjobb helye lenne, így a települések is jó helyek legyenek” - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Minden a legnagyobb rendben van tehát, egy nagy gond van csak,

az ellenzék.

Kósa szerint az ellenzék csatatérré akarja változtatni az országot, és a kormányt akarja leváltani, sőt a negatív kampánytól sem riadnak vissza.

„Két nagy elképzelés feszül egymásnak, van egy szép, építkező, gyarapodó gondolat, míg az ellenzék csak a háborúskodásban érdekelt.”



Kósát a sajtótájékoztatón a fideszes Pesti Srácok - valószínűleg előre nem egyeztetett - kérdése zavarta össze leginkább, a blog munkatársa arra kérte a kampányfőnököt, vázolja fel, milyen az ideális fideszes polgármester- és képviselőjelölt. Az Index tudósítása szerint Kósa erre a legnagyobb napjait idézően különös okfejtésbe kezdett. A kampányfőnök szerint ez ugyanis lehetetlen, csak olyan kísérletezne ilyen idea felvázolásával, akinek fogalma sincs a rendszerről.

„Kizártnak tartom, hogy Mádon megválasszanak egy olyan polgármestert, aki deklaráltan antialkoholista.”

A felsorolásban aztán eljutott oda, hogy Szegeden a jelölt nem lehet a szabadtéri játékok, Debrecenben pedig a virágkarnevál ellen. Végül azzal zárt, hogy az az ideális polgármesterjelölt, akit megválasztanak.

De ez persze nem jelenti azt, hogy akit megválasztanak, az ideális polgármester is - folytatta, mert ugye Demszky Gábort is többször megválasztották. Ezután rátért arra, hogy bár ő csak kívülálló, szerinte Tarlós István polgármestersége jót tett Budapestnek, igaz, sok a dugó, de az nem Tarlós hibája, hanem csak nagy a forgalom.