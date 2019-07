Tiborcz István azt követeli, hogy vegyük le a Karácsony Gergely akciójáról szóló tudósításunkat, mert szerepel benne a „Tiborcz-adó” kifejezés

Néhány napja érkezett meg a szerkesztőségbe Tiborcz István ügyvédi felszólítása

című cikkünk miatt. Tiborcz szerint

című írásunk alkalmas arra, hogy megsértse a becsületéhez, a jó hírnevéhez, az emberi méltóságához és a névviseléshez fűződő jogát. Emiatt Tiborcz azt kéri, hogy távolítsuk el

című cikkünket az oldalról 8 napon belül, és haladéktalanul hagyjunk fel a Tiborcz személyiségi jogait sértő kifejezés használatával. Tiborcz István ügyvédje szerint



„jogsértésük súlyát fokozza, hogy Ügyfelem nem közszereplő - ezt a Kúria Pfv.IV.20.335/201 8/6. számú ítélete kifejezetten meg is állapította, így a személyiségi jogainak korlátozása, megsértése esetén semmiféle fokozottabb tűrési kötelezettsége nincsen.”



Karácsony Gergely még június végén tartott sajtótájékoztatót Tiborcz István háza előtt, és egy csekket tett ki a kapuba Tiborcz-adó felirattal. Ezt az adót Karácsony tervei szerint az 500 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanokra vetnék ki, és a befolyó pénzt bérlakások építésére fordítanák.

A sajtótájékoztató után Tiborcz István az Indexnek mondta el, hogy beperli Karácsonyt az elnevezés miatt, mire Karácsony a következőket posztolta ki a Facebook oldalára:

„Tiborcz István zokon vette, hogy rálépünk a saját lábára. Ehhez neki joga van. A budapestieknek pedig joguk van nem csak zokon venni, de véget is vetni annak, hogy közpénzből, saját teljesítmény nélkül gazdagodó fideszes pojácák az arcukba tolják a vagyonukat. Hát most mi visszaveszünk abból, amit a közösből elvettek. Sejtettük, hogy Orbán Viktor vejének hazavinni jobban esik, mint visszaadni a közösbe. Ezért is tökéletes névadója ennek az adónak.”



A 444 anno beszámolt Karácsony sajtótájékoztatójáról

címmel, ezt a cikket szeretné most leszedetni a miniszterelnök milliárdos veje, és elérni, hogy ne használjuk többet a

Tiborcz-adó

kifejezést.

Tiborczék szerint

„a Cikk közlésével Önök terjesztették és az olvasóközönség számára megismerhetővé tették a Karácsony Gergely által alkotott Kifejezést, amely olyan negatív értékítéletet tartalmaz, amely Ügyfelem becsületét megkérdőjelezi.”

illetve álláspontjuk szerint

„a Kifejezés Ügyfelem nevét a közvélemény felfogásában egyrészt az adózáshoz, mint kellemetlen teherhez, másrészt a jogtalan előnyszerzés szankcionálásához kapcsolta (...) a Karácsony Gergely által, burkoltan Ügyfelem tisztességtelen, budapestiek kárára történő vagyonszerzésére utaló kijelentéseinek közlése (híresztelése) alkalmas arra, hogy Ügyfelem társadalmi megítélését negatív irányba befolyásolja, ezért megsértették Ügyfelem jó hírnévhez való jogát.”

Tiborcz István

a miniszterelnök lányának férje;

aki az elmúlt években az ország egyik leggazdagabb vállalkozója lett;

vagyonának egy részét állami megbízásoknak köszönhetően szerezte;

(köztük olyanoknak, amikben az unió csalás elleni hivatal szerint felmerül a szervezett visszaélés gyanúja)

Tiborcz rendszeresen vesz részt politikai eseményeken;

és szerepel saját elhatározásából üzleti ügyeivel és magánéletével is a nyilvánosságban

így megítélésünk szerint közérdekű az ellenzék főpolgármester-jelöltjének a háza előtt, részben az ő vagyonosodásának körülményeivel foglalkozó sajtótájékoztatója, amiről szabadon beszámolhatunk.

Az ügyvédi felszólításban szereplő hivatkozás félrevezető. A Kúria ugyan valóban kimondta, hogy Tiborcz István nem közszereplő (hogy mennyire károsnak tartjuk ezt a döntést, arról itt írtunk részletesen), de azt is, hogy még így is egy átlagembernél jobban, a közszereplőkhöz hasonló mértékben kell tűrnie a nyilvánosság figyelmét. A Kúria korábbi döntése szerint

„a felperes nem minősül közszereplőnek, személye a miniszterelnök közeli hozzátartozójaként és a gazdasági életben való részvétele, vagyonosodása, a közpénzt és közbeszerzést érdeklő ügyek kapcsán, közérdeklődésre tarthat számot, ezért a közügyeket érintő témákban a felperes tűrési kötelezettségének határai - a közszereplőkhöz hasonló mértékben - tágabbak.”