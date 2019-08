A liechtensteiniek edzője még soha nem látott olyan sznob csapatot, mint az általuk legyőzött Fehérvár

13 éve volt már egy Újpest-Vaduz 0-4-s meccs az akkor még UEFA-kupának nevezett sorozatban, ahhoz képest most csak kettőt kapott a Fehérvár, ráadásul idegenben, becsüljük meg a tisztes helytállást. Kovács Zoltán akkor az Újpest csatára volt a pályán, most a Fehérvár sportigazgatójaként nézhette végig a végtelenül kínos meccset.

Akkor is, most is a liechtensteini csapat jutott tovább. Azt 2013 óta tudjuk, hogy Orbán Viktor számára tüdőlövéssel ér fel, ha kedvenc csapatát, az akkor még Videotonra hallgató fehérvári egyesületet esélytelenebb csapat ejti ki (2013-ban ez a Podgorica volt). Ő maga nyilatkozta 6 éve:

„Miként élte túl a Videoton szomorú búcsúját az Európa-ligából? Vagy azt is kérdezhetném: jól alszik, Viktor?

Szerencsére nem láttam a második meccset. Csak egy SMS-ből értesültem a Waterloo-ról. Egy tüdőlövéssel ért fel. Én még egy hét után is vért köhögök föl ilyenkor. Ugyanakkor pontosan tudom, mert én kis csapatokban játszottam, hogy el lehet kapni a sokkal esélyesebb ellenfelet is.”

Arról nem tudni, hogy Orbán Viktor most is sms-t kapott, vagy ezúttal személyesen élte át a szégyent. Tavaly Garancsi István magánrepülőn vitte el a miniszterelnököt a Vidi idegenbeli meccseire, a miniszterelnök szerint ez teljesen normális, így szokott meccsre járni. Most Orbánért Brüsszelbe kellett elugrani, ha mentek értek.

Mindenesetre a Fehérvárt verő, a svájci másodosztályban vitézkedő Vaduz győztes edzője a meccs után azt nyilatkozta, hogy számára egyértelmű, hogy a két meccs alapján jobbak voltak. (Az első meccset 1-0-ra nyerte a Fehérvár Felcsúton, de a nézők kifütyülték a győztes csapatot a pályán nyújtott teljesítmény miatt. A visszavágón hosszabbításban 2-0-ra nyert a Vaduz úgy, hogy az utolsó 15 percben emberhátrányban voltak.)

Mario Frick azt is mondta a Nemeti Sport tudósítása szerint, hogy

„nem láttam még olyan «sznob» csapatot, mint a Fehérvár. Ha az edzőn nem is, a játékosokon éreztem, hogy nem tisztelnek minket eléggé, az első meccs után lekicsinylően nyilatkoztak rólunk – ennél nagyobb motiváció nem is kellett nekünk”.

Ez kicsit sem cseng össze azzal, amit Kovács Zoltán, a Fehérvár sportigazgatója mondott még a nemzetközi sorozat előtt: „Hosszú menetelésre készülünk! A mi csapatunkra egyébként is jellemző, hogy minden ellenfelét maximális tisztelettel kezeli, de ha nem így lenne, az utóbbi évek szerénységre nevelték a magyar klubcsapatokat az európai porondon. Sokszor bebizonyosodott, hogy nincsenek félvállról vehető csapatok már az első selejtezőkörben sem, és ha nem megfelelő mentalitással megyünk bele a meccsekbe, bárki gondot okozhat.”

Az eredmény alapján inkább a vaduzi edzőnek van igaza. Vagy a két magyar topcsapat egyike, a Fehérvár tényleg ennyit tud. (A Fehérvár az első fordulóban még idegenben verte 5-1-re a montenegrói Zetát, de a visszavágón már csak egy szerény 0-0 lett, majd jött a szenvedés a Vaduz ellen Felcsúton, aztán a gyötrelem idegenben.)

Megszólalt Marko Nikolic, a Fehérvár szerb edzője is. Ő azt mondta hogy ez volt a legrosszabb napja a csapat edzőjeként, sőt a legnagyobb kudarca is pályafutása alatt, vállalja felelősséget. „A futball egyszerű és őszinte játék, azt kaptuk a sorstól, amit megérdemeltünk. Kihagytuk a lehetetlent is…”

A Vidi tavaly az Európa-liga csoportköréig jutott.

További rossz hírek a felcsúti futballnagyságoknak: kiesett az Európa-ligából Mészáros Lőrinc horvátországi csapata, az Osijek (Eszék) is 11-esekkel, a CSZKA Szófia ellen.

A magyar csapatok közül simán kiesett a Torinóval szemben a Debrecen, 1-7 lett összesítésben. A debreceni 1-4 után Herczeg András, a DVSC vezetőedzője azt mondta:

„Lehet, hogy ezen sokan gúnyolódni fognak, bírálni és kritizálni, de én büszke vagyok a játékosokra. Büszke vagyok arra, hogy ilyen csapatot tudtunk idehozni, mert ezt a fiúk harcolták ki. Nincs szégyenkeznivalónk, még ha sokan ennek az ellenkezőjét is gondolják. Mi mindent megtettünk ezen a mérkőzésen.”

Botrányos körülmények között esett ki a Honvéd. A hosszabbításból már csak egy perc volt hátra, amikor a román szurkolók egy petárdát dobtak be a gyepre, ami éppen a bíró mellett robbant fel. A játékvezető nem tudta folytatni a meccset. Hosszú várakozás után a hiányzó egy percet lejátszották, a románok a 11-es párbajt megnyerték, de a Honvéd megóvta a meccset. Az M4 Sport értesülése szerint azért folytatták a meccset, mert a csendőrök azt mondták, hogy ha félbeszakad a meccs, nem tudják garantálni a rendet a stadionban.

A Fradi a BL-selejtezőjében még kedden tovább ment, a Dinamo Zagrebbel játszik jövő héten.



Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

FC Vaduz-Fehérvár FC 2-0 (0-0, 1-0, 2-0) - hosszabbítás után, Vaduz, 1253 néző

gólszerzők: Gajic (60.), Coulibaly (100.)

sárga lap: Antoniazzi (45+1., 107.), Gajic (77.), Sutter (92.), Schwitzer (104.), illetve Fiola (21.), Nikolov (28.), Futács (98.), Kovácsik (103.), Hodzic (109.)

kiállítva: Antoniazzi (107.)



FC Vaduz: Büchel - Sülüngöz, Schmid, Göppel - Dorn, Gajic, Wieser (Prokopic, 82.), Antoniazzi - Schwizer (Hofer, 115.), Cicek (Coulibaly, 72.) - Sutter (Frick, 115.)



Fehérvár FC: Kovácsik - Fiola (Petrjak, a szünetben), Juhász, Elek, Stopira - Pátkai, Nikolov, Huszti (Hodzic, 103.) - Nego, Scepovic (Futács, 83.), Milanov (Kovács I., 64.)