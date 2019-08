Akkorát villanyoztak az amerikaiak, hogy ezt a videót látva minden horgász származású olvasó tapsolni fog

Elképesztő látványt nyújtott, amikor Kentucky állam természetvédelmi őrei a bemutató kedvéért a vízbe merítettek, majd feszültség alá helyeztek egy elektromos halászeszközt a Berkley Dam nevű völgyzáró gátnál.



Röviden így nézett ki az akció:

Kicsit hosszabban pedig így:

A bemutató célja kettős volt. Egyrészt ezekkel a sokkoló képekkel igyekeznek megértetni az amerikai közvéleménnyel, hogy mit jelent a gyakorlatban az a száraznak hangzó mondat, hogy "a Kínából betelepített, nem őshonos busa igen elterjedt az Egyesült Államok vizeiben". Másrészt szert tettek pár tonna busára, amit a piacon értékesítenek halcsali-, szervestrágya- és élemiszergyártóknak.

A Kelet-Ázsiából származó busák - főleg ekkora mennyiségben túlszaporodva - többirányú veszélyt jelentenek az amerikai folyókra és tavakra nézve. Mivel planktonnal táplálkoznak, képesek felborítani a természetes vizek biológiai egyensúlyát, felzabálva számtalan őshonos állatfaj - nemcsak halak - táplálékát. De már ezt megelőzően képesek komoly anyagi károkat okozni azzal, hogy közismerten idegesen reagálnak bármilyen zajra, például egyetlen evezőcsapásra vagy egy csónakmotor hangjára is, ami miatt tömegesen kezdenek kiugrálni a vízből, akár több méter magasra is. Ez egyrészt konkrétan veszélyes lehet a motorcsónakok utasaira - engem talált el kicsi, kilós körüli busa pár kilométer per órás sebességnél, elestem és percekig kábult voltam tőle - másrészt elriaszthatja a vizekre érkező turistákat, horgászokat, túrázókat. A leginkább érintett Kentucky és Tennessee államban évi egymilliárd dolláros iparág a vízi turizmus.

A busákat a delfinszerű ugróképességük miatt hálóval nem igazán lehet kifogni és az amerikaiak évek alatt sem találtak igazán működő megoldást a távoltartásukra. A folyókon a legjobb esélyeket a megállításukra nyilván a gátak nyújtják, már ahol vannak gátak. Most éppen az eredetileg az európai lazacok vonulásának befolyásolására kitalált egyik módszert, az úgynevezett bioakusztikus halkerítést készülnek kipróbálni. Ez nem fizikai fémkerítést, hanem egy, a gátak alatt elhelyezett komplex rendszert jelent, ami a víz alatt némileg kerítésszerűen kinéző levegőbuborék-sávokat, illetve riasztó hang- és fényeffektusokat jelent, amik együttesen - lazacoknál legalábbis - képesek megakadályozni, hogy az ijedős halak beússzanak a zsilipkamrába. De, mint azt amerikai szakemberek is elismerték, pontyfélék esetében még sosem próbálkoztak ezzel.

A busa egyébként a hetvenes években került be Amerika déli államaiba, ahol nagy mennyiségben tenyésztenek tavakban harcsaféléket. A busákat a nagy melegben túlzottan elalgásodó, beplanktonosodó halastavak tiszítása végett szerezték be. Csakhogy néhány példány idővel elkerülhetelenül megszökött, bekerült előbb a Mississippi, majd más folyók vízrendszerébe, ahol mértéktelenül elszaporodott. Északon már addig jutottak, hogy évek óta fenyegetik a Nagy Tavak vidékét.

(via CNN)