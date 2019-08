Csütörtökön egyetlen nap alatt 11 milliárd tonna jég olvadt el Grönlandon

A Európa-szerte helyi rekordokat hozó hőhullám tegnap érte el Grönland szigetét, olyan heves olvadást kiváltva, amilyent a megbízható mérések bevezetése óta nem tapasztaltak.

A történtek értékeléséhez azt érdemes tudni, hogy a nyári olvadás minden évben megismétlődő, természetes jelenség Grönlandon. Hagyományosan május végén kezdődik és augusztus végéig tart. Idén azonban már május elején megindult és azóta folyamatosan szokatlanul meleg van az északi sarkkörön túl. A mértéke pedig többszöröse a szokásosnak.

A szakértők számításai szerint júliusban például 197 milliárd tonnányi jég olvadt el a szigeten, miközben a CNN-nek nyilatkozó Ruth Mottram, a Dán Meteorológiai Intézet kutatója szerint az átlagos olvadás ebben a hónapban 60-70 milliárd tonna szokott lenni.

Ehhez képest csak csütörtökön 11-12 milliárd tonna olvadt el. Ami a helyszínen így nézett ki:

De mennyi is ez a 11 milliárd tonnányi víz? 11 köbkilométer, vagyis egy egy kilométer mély, ugyanolyan széles és 11 kilométer hosszú medencét kell elképzelni. Ilyet azonban nehéz elképzelni, gondolkozzunk inkább 50 méteres olimpiai versenymedencékben! Ilyenből 4,4 milliót töltene meg ennyi víz.

El tudod képzelni, ez mennyi? Én nem.

Az ilyen értelmetlen példákban a dolgokat egymás mögé szokták ragasztani, tegyünk akkor így mi is! Ha fognánk a 4,4 millió medencénket és egymás mögá állítanánk őket, akkor egy szokásos szélességű és mélységű, ugyanakkor 220 ezer kilométer hosszú medence jönne ki. Egy ilyen hosszú medencét, ha az gumiból lenne, több mint ötször lehetne a Föld köre tekerni. Ha pedig kifeszítenénk azt a Föld és a Hold között - egy ilyen példában nincsenek tabuk, akkor féltávnál is messzebb úszhatnánk a Hold felé, ha réges rég be nem fagyott volna a medencénk, mert az űrben legalább továbbra is baromi hideg van.

A csütörtöki olvadós jelenséget a napokon át Nyugat-Európa fölött táborozó extrém forró levegő odaáramlása okozta, ami miatt volt olyan grönlandi környék, ahol tegnap plusz 22 fokot mértek. A CNN szerint egyelőre meg nem erősített mérési adatok szerint tengerszint felett 3000 méteres magasságban is plusz 2,7 fokot mértek, ami, ha bebizonyosodik, új rekord.