Leváltották a román oktatási minisztert, mert a meggyilkolt diáklányt hibáztatta a történtek miatt

Viorica Dancila román miniszterelnök pénteken leváltotta Ecaterina Andronescu oktatási minisztert, amiért az áldozatot elmarasztaló megjegyzést tett a múlt héten eltűnt, a gyanú szerint megerőszakolt és megölt 15 éves lány ügyében.

Andronescu az Antena 3 csütörtök esti műsorában azt mondta: ő már „otthonról megtanulta, hogy ne üljön be idegen autóba”, arra utalva, hogy Alexandrát autóstoposként vette fel kocsijába a meggyilkolását később bevalló férfi.

Ecaterina Andronescu Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Dancila Facebook-bejegyzésben közölte döntését, leszögezve: Andronescu tévés nyilatkozata a megértés hiányáról tanúskodik. „Ez egy felelőtlen hozzáállás, amely nem tükrözi a kormány álláspontját, és nem akarom, hogy az általam vezetett kabinettel azonosítsák” - magyarázta döntését a miniszterelnök.



A gyilkosság körüli rendőri mulasztások miatt a héten a román belügyminiszter is lemondott. A román rendőrség a múlt héten elképesztő bénázás során gyakorlatilag hagyta, hogy meggyilkoljanak egy elrabolt, 15 éves diáklányt. A lány elrablása után maga riasztotta a rendőröket, akiknek még útbaigazítást is adott lehetséges tartózkodási helyéhez. A rendőrök ezután több rossz címre is kiszálltak, és csak órákkal később értek ki a valós helyszínre, ahova viszont nem hatoltak be, mert nem volt házkutatási engedélyük. Az előírások szerint erre nem is lett volna szükségük, sőt, egyes tanúk szerint kiérkezésükkor még hallani lehetett a lány sikoltozását.

Mire bementek a házba, már csak a maradványait találták meg, gyilkosa azóta beismerte tettét. (via MTI)