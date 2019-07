A tizenéves lányok megölésével vádolt román férfi elismerte, hogy elégette a 15 éves áldozatát

Beismerte, hogy megölt egy 15 és egy 18 éves lányt az a 66 éves caracali férfi, akit szombaton vett őrizetbe a román rendőrség. A nyomozást folytató Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) helyettes főügyésze szerint a férfi azt is elmondta, hogy elégette áldozatai holttestét. Mivel háza udvarán egy fémhordóban hamut, megégett emberi csontokat, fogakat és ékszereket, gyűrűket és nyakláncot találtak.

A férfi legutóbb a héten ölt meg egy 15 éves lányt. A lány szerdán autóstoppal igyekezett haza az iskolából dél-Romániában, de az őt felvevő sofőr elrabolta és a házába hurcolta. Az áldozatnak itt sikerült hozzájutnia a fogva tartója mobiltelefonjához, amiről csütörtökön délelőtt háromszor is felhívta a rendőrséget, akiknek tippeket is adott, hogy szerinte hová vihették. A román média beszámolói szerint a rendőrök, akik nem vették teljesen komolyan a kétségbeesett bejelentkezéseket, nem nézték meg a köztéri kamerák képét arról, ahogy a lány beszáll az őt felvevő autóba.

A közvélemény felháborodását csak fokozta, hogy a rendőrök már péntek hajnalban megtalálták a házat, ahol állítólag több mint három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt. A román média információi szerint a rendőrök annak ellenére sem hatoltak be, hogy hallották a lány sikoltozását, így a lány által leadott telefonhívásoktól összesen 19 óra telt el, amíg a rendőrök behatoltak. A helyszínen azonban már csak emberi maradványokat találtak, a lány ékszereit és ruháit is megtalálták.

Az eset megdöbbenést váltott ki egész országban, és felmerült az alapos gyanú, hogy a hatóságok sorozatos mulasztást követtek el, lassan nyomoztak, és megmenthették volna az áldozat életét. A 18 éves lány eltűnését áprilisban jelentették be. Mindketten autóstoppoltak, így ültek be a férfi autójába. Az eset miatt később a román rendőrkapitányt is kirúgták.

A férfi először tagadta, hogy bárkit megölt volna, de vasárnap a hatóságok több bizonyítékot találtak ellene. Először megkapták azt a telefont, amiről a 15 éves lány csütörtök délelőtt többször hiába kért segítséget.

A hatóságok a férfi házának udvarán emberi csontokat találtak, autójában pedig a szerdán elrabolt 15 éves lány DNS-mintáját is. A férfi ezután tett beismerő vallomást védőügyvédje szerint.

A férfi korábban autószervizt működtetett, és taxisofőrként is dolgozott. Felesége és gyermeke Olaszországban él, így már jó ideje egyedül volt. A média szerint korábban a férfit kitiltották Olaszországból szexuális bűncselekmény elkövetése miatt. (Transindex/Fötér.ro)