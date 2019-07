Lemondott a román belügyminiszter a múlt héten meggyilkolt diáklány ügye miatt

Gyászolók gyertyagyújtása a román belügyminisztérium lépcsőjén a múlt héten meggyilkolt 15 éves diáklány, Alexandra emlékére 2019. jálius 27-én. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Nicola Moga román belügyminiszter kedden benyújtotta lemondását. A miniszter azért mondott le, mert a román rendőrség a múlt héten elképesztő bénázás során gyakorlatilag hagyta, hogy meggyilkoljanak egy elrabolt, 15 éves diáklányt.

A lány elrablása után maga riasztotta a rendőröket, akiknek még útbaigazítást is adott lehetséges tartózkodási helyéhez. A rendőrök ezután több rossz címre is kiszálltak, és csak órákkal később értek ki a valós helyszínre, ahova viszont nem hatoltak be, mert nem volt házkutatási engedélyük. Az előírások szerint erre nem is lett volna szükségük, sőt, egyes tanúk szerint kiérkezésükkor még hallani lehetett a lány sikoltozását.

Mire bementek a házba, már csak a maradványait találták meg, gyilkosa azóta beismerte tettét.

A botrányba már a múlt héten belebukott a helyi és az országos rendőrfőkapitány, és most kedden a miniszter is lemondott. (Via MTI)