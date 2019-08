Egész nap folytatódtak az összecsapások Hongkongban

Komoly fennakadásokat okozott hétfőn Hongkongban, hogy az ezen a hétvégén ismételten, immár harmadik napja folyamatosan zajló tüntetések során a tiltakozók lezárták a főbb utakat, illetve megbénították a vasúti közlekedést is. Az általános sztrájkra felhívó tüntetők akciója miatt több mint 200 repülőjáratot kellett törölni, írja a BBC.

Fotó: ISAAC LAWRENCE/AFP

A tiltakozások immár kilencedik hete tartanak, általában hétvégente élesednek fel, és nem látszik, hogy hogyan lehetne vége a konfliktusnak, ami miatt Peking is egyre harciasabb retorikát üt meg.

A tiltakozások még egy kiadatási törvény tervezete miatt törtek ki, mely lehetővé tette volna, hogy a Hongkongban előállított személyeket kiadják Kínának. A heteken át tartó, többször is több százezer embert megmozgató tüntetések hatására ugyan a törvényt egyelőre félretette a Pekinghez hű városvezetés, de a tiltakozóknak ez már nem volt elég, ők már Carrie Lam kormányzó lemondását is akarják, és a tüntetések ma már a kínai hatalom ellen is irányulnak.

Lam hétfőn több mint két hét után először szerepelt a médiában, és figyelmeztette a tüntetőket, hogy cselekedeteikkel veszélyeztetik az 'egy ország, két rendszer' elvet, ami Hongkong különleges státuszát szavatolja. Lam arról is beszélt, hogy a tüntetők egy része nem is a kiadatási törvény ellen volt elsősorban, hanem el akarják pusztítani Hongkongot. A Reuters jelentése szerint a kínai külügyminisztérium ismét figyelmeztetett, hogy senki ne becsülje alá Kína elszántságát, hogy megvédje Hongkong stabilitását.

Hétfőn több helyszínen is könnygázzal oszlatták a rendőrök a tüntetéseket, miközben komoly kergetőzés is zajlott a városban. Az este folyamán több helyen is civilruhás emberek botokkal felszerelkezve támadtak a tüntetőkre.

A nap folyamán több mint 80 embert vettek őrizetbe a rendőrök, ezzel már 500 fölött lehet a június eleje óta letartóztatottak száma. A rendőrség ez idő alatt több mint ezer könnygáztartályt és 160 gumilövedéket használt el.

A tüntetők válasza az általános sztrájkra való felhívás volt, ami a városállam több pontján is megbénította a forgalmat. Azt nem tudni, hogy a sztrájkhoz hányan csatlakoztak, de az utcákon több tízezren tüntettek hétfőn, számos üzlet zárva volt.

A tiltakozók azt is követelik, hogy az eddig őrizetbe vettekkel szemben ejtsék a felkelés vádját. Ezért ugyanis akár 10 évnyi börtönt is kiszabhatnak rájuk.