Első európai országként Luxemburgban legalizálhatják a kannabiszt

Kábítószertörvényeik enyhítésére szólította szomszédait Luxemburg, ami maga a marihuána teljes legalizációjára készül. Etienne Schneider, az ország egészségügyi minisztere a Politicónak nyilatkozva nem óvatoskodott:

"Az elmúlt ötven évben folytatott drogpolitikánk nem működött. Minden betiltása csak érdekesebbé tette a dolgot a fiataloknak. Remélem, hogy mindannyian nyitottabbá válunk a kábítószerekkel szemben" - mondta.

A kormány tervei szerint két éven belül minden nagykorú (18 évesnél idősebb) luxemburgi polgár szabadon vásárolhat marihuánát, akár csak rekreációs célra is. A kannabisz termelését és terjesztését egy állami kannabisz-ügynökség szabályozná.

A törvény tervezetét a tervek szerint még idén benyújtják, az majd részletesebb szabályokat hoz arról, hogy pontosan milyen formában, és mekkora adótartalommal lehet majd forgalomba hozni a marihuánát. Schneider szerint a nem luxemburgi lakosok marihuána-vásárlását minden bizonnyal korlátozni fogják, hogy ne váljanak a drogturizmus célpontjává. Valószínűleg a háztáji termesztést sem fogják engedélyezni.

A szabályozás a fiatalkorú (12-17 éves) fogyasztók számára is enyhítést hoz majd. Nekik elvben továbbra sem lesz szabad marihuánát vásárolniuk, de az öt grammot meg nem haladó mennyiség birtoklását nem fogják büntetni.

Luxemburgban amúgy a hárompárti - szociáldemokrata-liberális-zöld - kormány koalíciós megállapodása értelmében öt éven belül legalizálni kell a kannabiszt. Schneider most azt reméli, hogy több európai ország is követni fogja a példájukat. Ő mindenesetre erre biztatja őket. (Via The Guardian)