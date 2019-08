Vésey Kovács László elnézést kért, a Pesti Srácok viszont "nem kíván belefolyni a polémiába"

Elnézést kért az "Elég az érzékenyítésért, hagyjátok élni az embereket" című cikkéért Vésey Kovács László, a Pesti Srácok publicistája. A cikk, amiben Vésey Kovács a cím alapján azt követelné, hogy hagyják élni az embereket, valójában arról szólt, hogy mennyire elege van a szerzőnek a "melegpropagandából" - ami gondolom az, hogy néha szembesülnie kell a homoszexualitás létezésével -, ennek apropóján pedig odáig jutott, hogy a kerekesszékesek sem kérkednek a betegségükkel, és bizony őket is mennyire utálnánk, ha egészséges gyerekek gerincét törnék el.

A még a lap átlagos színvonalához képest is erősre sikeredett publicisztika miatt a mozgássérültek egyesülete feljelentést is tett. Vésey most újabb publicisztikában kért elnézést. "Természetesen nem a mozgáskorlátozottak, kerekesszékesek bántása volt a célom" - mondja, majd kifejti, hogy "hiszen az nem is róluk szólt, hanem a homoszexualistást népszerűsítő lobbi folyamatos és gyermekeinkre veszélyes nyomuásáról".

"Nem célpontként, hanem hasonlatként szerepeltek a cikkben" - írja, majd hosszasan fejtegeti, hogy az a hülye, aki "félreértette" a szavait, miszerint "őket [mármint a mozgássérülteket] sem akarjuk nézni". Ez ugyanis szerinte "nem célzottan rájuk [mármint a mozgáskorlátozottakra] vonatkozott". Tehát megint csak az a hülye, aki azt a mondatot, hogy Vésey Kovács nem akar mozgássérülteket nézni, úgy értelmezte, hogy Vésey Kovács nem akar mozgássérülteket nézni. Innen valahogy még eljut a komcsizásig is.

Vésey Kovács írása elé a Pesti Srácok szerkesztőségi megjegyzést is fűzött. Mint írják, ők a maguk részéről "nem kívántak belefolyni" a lapjukban munkatársuk által publikált írás kürül kialakult "polémiába", mert "az újságírás bevett szabályai szerint a nem aláírt véleménycikkek számítanak szerkesztőségi állásfoglalásnak".