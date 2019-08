Nem járnak a vonatok Szeged és Cegléd között

Meghibásodott a szegedi vonal központi forgalomirányító rendszere, ezért leállt a vonatközlekedés Szeged és Kiskunfélegyháza között, tájékoztatta a Mávinform péntek reggel az MTI-t.

De ha valaki Szegedről akar Budapestre jutni, akkor Félegyháza után sem sokkal jobb a helyzet, mert most egyébként is buszok közlekednek vonatok helyett Cegléd és Kiskunfélegyháza között. A MÁV-Start most azt szervezi, hogy hosszabbítsák meg a pótlóbuszok útvonalát,