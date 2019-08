Nyolc hónapig tartott Miley Cyrus házassága

Miley Cyrus és Liam Hemsworth a Vanity Fair Oscar Partyn, Beverly Hillsben 2018. március 4-én. Fotó: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Ha már tavaly év végén megírtuk, hogy összeházasodik, úgy tisztességes, ha jelezzük, alig fél év után el is vált férjétől Miley Cyrus énekesnő, Billy Ray Cyrus countryénekes gondosan adagolt, épphogy nem túltolt botrányairól ismert lánya. Miley Cyrus az éhezők viadalaiból ismert Liam Hemsworth filmszínésszel kötötte össze életét 2018 végén, hogy aztán most augusztusban elváljanak. A két sztár tizenegy éve ismerte egymást, amikor összetalálkoztak közös filmjük, a The Last Song forgatásán. 2012-ben jegyezték el egymást, aztán szakítottak, aztán 2015-ben újra jegyben jártak, aztán három évre rá összeházasodtak, aztán most elváltak. Közleményükben jelezték, jelenleg karrierjükre szeretnének koncentrálni, és hogy háziállataiknak továbbra is szerető gazdáik lesznek. (BBC)