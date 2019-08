A nyelvvizsgát elbukta, a közokirathamisításból viszont már tanult az olimpikon

A HVG-nek még úgy tett, mintha nem is értené a kérdést, a Nemzeti Sportnak viszont már elismerte az Európa- és világbajnoki ezüstérmes dzsúdós, Bor Barna, hogy ő az az olimpikon, aki hamis nyelvvizsgapapírokkal próbált diplomát szerezni a Pécsi Tudományegyetemen. Az ügyészség még júliusban emelt vádat közokirat-hamisítás miatt az akkori közleményében csak olimpikonként megjelölt sportoló ellen.



A HVG már szerdán beazonosította, hogy róla van szó, de ezt a sportoló kérdésükre nem volt hajlandó elismerni. Miután egyszer sikerült elérni, úgy tett, mintha nem tudná, hogy miről van szó, majd két héten át felvenni se volt hajlandó a telefonját. Végül amikor egy másik számról elérték, azt se volt hajlandó elárulni, hogy hogyan szerzett nyelvvizsgát.

A Nemzeti Spotnak viszont végül elismerte, hogy ő a hírekben szereplő olimpikon. "A szóbeli vizsgám megvolt, az írásbeli sajnos nem jött össze, pedig sokszor próbálkoztam vele. Nagyon el voltam keseredve, ezért hoztam egy rossz döntést, amit nem kellett volna" - magyarázta, hogy miért adott be hamis vizsgapapírokat. Ezt amúgy az ügyészségen is beismerte. Az ügyészek erre, valamint arra tekintettel, hogy többször próbálkozott legálisan is a papírok megszerzésével, csak pénzbírságot szabott ki rá.

Bor amúgy úgy érzi, hogy a "hírhajhászás" áldozata. Szerinte sokan "a hírhajhászás érdekében" fogalmaznak úgy, hogy nem lehet példakép. "Pedig sportolóként mindig becsölettel képviseltem az országot [...] azt hiszem sok, ezerszer fontosabb probléma van a világban, amivel foglalkozni lehetne" - nyilatkozta a nyelvvizsgacsaláson ért sportoló, aki azét hozzátette, hogy "sajnálom, hogy így történt, tanultam belőle, ennél többet nem tudok hozzátenni".