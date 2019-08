Csak nem tudják megakadályozni Kongóban, hogy az ebolával fertőzöttek utazgassanak

Semmi jele nem látszik annak, hogy sikerülne megfékezni a már egy éve tartó ebolajárványt Kongóban. A betegség a héten újabb tartományra terjedt át, a héten két esetet jelentettek Dél-Kivuból - az egyik áldozat bele is halt a fertőzésbe.

A betegség közben már Gomában is szedi az áldozatait. A várost korábban ellenőrzőpontok során át lehetett csak megközelíteni, pont azért, hogy kiszűrjék a fertőzötteket. Ez azért lett volna nagyon fontos, mert Gomának nemzetközi reptere is van, ahova például rendszeresen repül az Ethiopian Airlines, vagyis egy átszállásnyira van tőle az egész világ.

A járványban egy év alatt 1808 ember vesztette életét a hivatalos adatok szerint. Azok alapján amúgy összesen 2765 megerősített esetről tudnak, vagyis a halálozási arány 65 százalék feletti.

Dél-Kivu, ahonnan most két esetet is jelentettek, több száz kilométerre van az ország északkeleti részén lévő járványgóctól. Az egyik áldozat egy 24 éves nő volt, akit már a múlt hónapban már veszélyeztetettként azonosítottak, mert kapcsolatban volt egy ebolással Beniben, hétszáz kilométernyire északra Dél-Kivutól. És bár ismerték, mégis sikerült elbuszoznia Dél-Kivuba, ahol aztán kedd éjjel belehalt a betegségbe. A Guardian beszámolója szerint a legtöbb, a járványgócon kívüli megbetegedés ehhez hasonlóan történt, vagyis a betegek a gócban fertőződtek meg, csak aztán továbbutaztak. (Via The Guardian)